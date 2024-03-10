

دمشق - هدى العبود



تبحث الفنانة القديرة أمانة والي عن الأدوار المركبة الصعبة لتقدم المرأة القوية، باحثة عن الفن السهل الممتنع جاهدة في تجديد النشاط الخاص بها، والبحث عن الهوايات الجديدة في الحياة فنيا، تبحث بشغف عن نقاط القوة التي توجد بها عملا على تنميتها، كما أن شخصية المرأة القوية دائما ما ستجدها في أعمالها، فهي لا تضيع وقتها في الأمور التي لا فائدة منها، بل إن جل وقتها تقضيه في البحث عن النشاطات الجديدة والأشياء التي لم تقم بتجربتها من قبل.



«الأنباء» التقت أمانة والي، فقالت عن حضورها على الفضائيات العربية والمحلية خلال شهر رمضان: لدي مسلسل «ثمن الخيانة» والذي يندرج في إطار الدراما المعاصرة، حيث يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية المشوقة، لقد أسند إلي المخرج دور «الحماية» القوية التي لا توفر موقفا إلا واستثمرته، لكن هذه المرة أقدمه بشكل «لايت كوميدي»، ساعدني على ذلك الفنان جمال العلي باعتباره يجسد في العمل دور شقيقي.



و«ثمن الخيانة» سيعرض على مدى ثلاثين حلقة خلال رمضان، وتدور أحداثه في إطار بوليسي اجتماعي لا يخلو من الكوميديا السوداء، ويتناول قصة ثلاثة رجال وزوجاتهم تجمعهم علاقة صداقة قوية، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ يتورط الرجال الثلاثة في جريمة بسبب خيانتهم لزوجاتهم، ورغم محاولتهم التملص منها، يجدون أنفسهم غارقين في المصائب، وتشارك والي في بطولة العمل مع عدد من نجوم الدراما منهم: سعد مينا، ورنا الأبيض، جيني اسبر، عامر علي، دانا جبر، جمال العلي، علا باشا، حمادة سليم، حيدر أحمد، غسان عزب، النجم اللبناني آلان الزعبي، والعمل من تأليف وإخراج نعيم الحمصي، إنتاج شركة «الحلم» للإنتاج الفني للمنتج وسام عزام.



وتابعت: أيضا أشارك في مسلسل «عزك يا شام»، ويدور العمل حول حارة شامية تدعى «حارة العنبر»، حيث تتناول كل حلقة قصة مختلفة بإطار تشويقي، ويشارك في البطولة فايز قزق، سعد مينة، حسام تحسين بك، سحر فوزي، جيني إسبر، وفاء موصللي، لينا حوارنة، محمد حداقي، عبير شمس الدين، باسل حيدر، جمال العلي، حسام الشاه، وائل زيدان، عاصم حواط، طارق مرعشلي، آندريه سكاف، ومن تأليف نادين خليل ومحمد حميرة، إخراج رشاد كوكش، إنتاج «أشرف غروب».



وأردفت والي: كذلك لدي مسلسل «الصديقات» وأجسد فيه شخصية شريرة جدا لدرجة أنني لا أعرف أمانة عندما تتلبسني الشخصية، وتدور قصة العمل حول مجموعة من الفتيات اللواتي أجبرتهن إحدى سيدات الأعمال على العمل كراقصات وتنفيذ أيا كان ما تطلبه، حيث تتلاقى طرق هؤلاء الفتيات وتجمعهن صداقة غير متوقعة سعيا خلف هدف واحد للتخلص من تسلط واستغلال سيدات الأعمال، وتركز القصة على المجتمع الراقي ومجتمع القاع مسلطة الضوء على أعمال الكازينوهات وحياة الراقصات، ويصور المسلسل قصص وحكايا كل شخصية بهدف توضيح الطريقة المعاصرة لخداع واستغلال الفتيات وظروفهن وسيعرض العمل على قناة سورية دراما وقناة لنا وقناة سورية المتاحة على القمرين نايل سات وعرب سات.



وأردفت: أشارك في مسلسل «الوشم» والذي تميز نصه بأنه جميل ومختلف وبعيد عن القصص المطروحة سابقا، حيث يروي العمل قصة عدة عائلات دمشقية في إطار درامي اجتماعي جديد يحمل في طياته موضوعات وقضايا مهمة ستكون بحسب صناعه خارجة عن نمطية مثل هذه المسلسلات، وهو من تأليف قاسم الويس، ويجمع على قائمة أبطاله كلا من وفاء موصللي، لينا حوارنة، دانا جبر، أريج خضور، عهد ديب، فاديا خطاب، علي كريم، عاصم حواط، ريم عبدالعزيز، جمال قبش، رائد مشرف، باسل الأسود، وصورت كامل أحداث المسلسل بأحياء دمشقية عتيقة وقديمة، ويعتبر العمل الأول للمخرج عمار تميم بمجال المسلسلات الخاصة بالبيئة الشامية.



وعن مسلسل «أولاد بديعة» قالت والي: تندرج قصة العمل ضمن قالب الدراما الاجتماعية المشوقة، إذ تدور أحداثه حول عائلة سورية مكونة من أم وأبنائها الأربعة، يعيشون في أحد الأحياء الشعبية في دمشق، وفي صلب القصة، يسلط الكاتب الضوء على القيم الأسرية الصحيحة من خلال مكافحة الأم لتربية أولادها بكرامة رغم الصعوبات التي تعترضها، إضافة إلى سرد حياة كل شخصية من الأبناء وما يواجها من عقبات في العمل والحب وصراع كل منهم لإثبات ذاته في فوضى الفروقات الطبقية.



ويضم مسلسل «ولاد بديعة» ألمع نجوم الفن السوري، أبرزهم: إمارات رزق بدور «بديعة»، محمود نصر في شخصية «مختار»، كذلك سلافة معمار بشخصية «سكر»، سامر إسماعيل في دور «شاهين»، يامن الحجلي يجسد «ياسين»، بالإضافة إلى: نادين خوري، محمد حداقي، ديمة الجندي، أمانة، وأسند الإخراج للمبدعة رشا شربتجي، من إنتاج شركة «بينتالنس» للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي.



وختمت والي حديثها لـ «الأنباء»، كاشفة أنها حاليا بصدد الاتفاق مع المخرج هشام كفارنة لتقديم عمل مسرحي جديد، وقالت: أنا شخصيا اقدم عملا مسرحيا كل عام، والعام الفائت اشتغلت مع كفاح الخوص مسرحية «في رواية أخرى»، كما أنني أعمل حاليا ببيروت في مسلسل «ما اختلفنا»، وهو عبارة عن شخصيات كوميدية متنوعة كتبت بشكل متقن جدا على غرار «بقعة ضوء».



وأكملت: اعتقد أن المسلسلات السورية ستتصدر الأعمال الفنية عربيا للموسم الرمضاني المقبل، وستعود للواجهة والصدارة كما كانت قبل عام 2011» من خلال الزملاء الفنانين فهناك مسلسل «تاج» للنجم تيم حسن، والجزء الثاني من «العربجي» للقديرين سلوم حداد وباسم ياخور، و«أولاد بديعة» للمخرجة رشا شربتجي، و«السراديب الجزء الثاني- كسر عضم»، حقيقة أعمال فنية جديرة بالمشاهدة، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي صورت.



ونوهت بأن أعمال البيئة الشامية أصبحت اليوم طبقا رئيسيا على المائدة الرمضانية السورية والعربية، وبعيدا عن أنها نجحت أو لم تنجح في تمثيل واقع المجتمع الدمشقي فقد غدت حالة خاصة حائزة محبة وثقة الجماهير، لذلك نحن سعيدون باستمرارها واستثمار الديكورات والمنازل الشامية في أعمالنا الدرامية، ومن وجهة نظري كفنانة جسدت العديد من تلك الأعمال التي لاقت مشاهدة واسعة بأنها ظاهرة إيجابية.



وختمت الفنانة أمانة والي: كل عام و«الأنباء» والقيمين عليها بألف خير، والشعب الكويتي بألف ألف خير.