

دمشق - هدى العبود



احتفلت بطلة مسلسل «الخائن» الفنانة السورية مرام علي، الشهيرة بدور «تيا» في المسلسل، بعيد ميلادها على طريقتها خلال تواجدها خلال الفترة الماضية في العاصمة اللبنانية (بيروت)، بحضور عدد كبير من نجوم سورية ولبنان، منهم هبة نور وباميلا الكيك وريتا حرب ونيكولا معوض، وغيرهم.



وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمرام من عيد ميلادها، ظهرت وهي ترقص بعفوية، وأمامها قالب حلوى كبير باللون الفضي، وتفاعل الجمهور مع الفيديو، معبرين عن حبهم للفنانة، ومتمنين لها عاما سعيد.



وفي سياق منفصل، كانت مرام علي قد أعلنت أنها تعيش قصة حب مع شاب سوري وسيم، موضحة أنه من خارج الوسط الفني وقدم لها عرضا بالزواج، مؤكدة أنها غيرت رأيها في مسألة رفضها الزواج، وعلمت «الأنباء» أن الشاب السوري الوسيم مازن صبان هو نجل محافظ دمشق بشر الصبان سابقا.



من جانب آخر، كانت مرام علي قد أعربت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته في مسلسل «الخائن»، حيث لعبت دور البطولة أمام النجمة سلاف معمار والنجم قيس الشيخ نجيب وريتا حرب، وقالت مرام للإعلام إنها لم تكن تتوقع كل هذه الأصداء الإيجابية من الجمهور، مؤكدة أن دور «ريتا» تطلب منها جهدا كبيرا.



وفي سياق متصل، قالت: «أنا نادمة لخضوعي لعمليات التجميل فشكلي سابقا كان أجمل بكثير»، وكشفت أنها كانت تتعرض للتنمر بسبب أنفها، كما غيرت شكل أسنانها، وحاليا ستخضع لعملية تجميل جديدة ومضطرة للعملية لتعديل شكلها.