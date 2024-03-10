

قال رئيس وفد الهيئة العامة للشباب الكويتية المشارك بمهرجان الشباب العالمي 2024 بمدينة سوتشي الروسية ‏وليد الأنصاري إن مشاركة الشباب الكويتي كانت مميزة بتعريفها للوفود العالمية بالثقافة الكويتية وتراثها وحضارتها العربية والإسلامية.



وأكد الانصاري، في اتصال هاتفي مع «كونا»، أن الشباب الكويتي حرص على إيصال صورة إيجابية عن المجتمع الشبابي بدولة الكويت من خلال مشاركتهم الفعالة بالحلقات النقاشية والبرامج الرياضية والشبابية والتطوعية والثقافية والفنية والاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها المهرجان الذي انطلق مطلع مارس الجاري ويختتم الخميس المقبل، معربا عن خالص شكره للسفارة الكويتية في موسكو وفي مقدمتهم السفير راشد العدواني على ما قدموه من رعاية واهتمام بالوفد المشارك، مثمنا جهود الوفد بالمشاركة في مختلف أنشطة المهرجان، ولاسيما بلجان التحكيم والمعرض الفني والأنشطة الفنية والرياضية.



من جهته، قال نائب السفير الكويتي في موسكو أحمد البعيجان أن مشاركة الوفد الكويتي مشاركة مميزة وواضحة، وأن البصمة الكويتية كانت حاضرة بحضور ايجابي كبير لمسناه عند حضورنا للمعرض والفعاليات، وان الشباب الكويتي أمل المستقبل للكويت واهلها، مؤكدا أن حضوره ومشاركته تأتي بتوجيهات من السفير د.راشد العدواني الذي يحرص على كل ما يمثل الكويت وان السفارة تسعى لتذليل اي مصاعب او تحديات امام الوفد الكويتي.



من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمشاركة الكويتية بالمهرجان د.فنيس العجمي ـ في تصريح مماثل لـ «كونا» ـ أن المشاركة تعد فرصة للشباب لإبراز مواهبهم العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وان اللجنة التحضيرية التي حرصت على المشاركة والحضور ركزت جل اهتمامها على ابراز الكويت وثقافتها وتسامحها وقبولها للجميع في المهرجان وما لمسناه من حفاوة من الاخوة الروس شيء كبير نعتز به.



ولفت العجمي إلى أن مشاركة الكوادر الشبابية في هذا الملتقى العالمي تعد فرصة لتبادل الخبرات واكتساب المعارف لتطوير العمل الشبابي في البلاد، مشيدا بمشاركة الشابات الكويتيات بالمهرجان، موجها رسالة شكر خاص وكبير للسفارة الكويتية في روسيا وعلى رأسهم السفير د.راشد العدواني الذي حرص ومنذ فتره على التواصل والمساعدة وتسهيل كل الامور ووجدنا حرص ودعم للجهود الكويتية، والشكر موصول لنائب السفير أحمد البعيجان الذي تحمل عناء السفر وشارك مع الوفد الكويتي وركنه الوطني وحضر طيلة الفعاليات دعما ومساندة للكويت وابنائه.



واختتم العجمي: تم توقيع العشرات من بروتوكولات التعاون بين الوفود وهناك رغبه كبيره لدى عدد كبير من وفود دول العالم للتعاون مع الكويت وشبابها.