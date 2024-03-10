قال مدير إدارة النقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي إن لجنة النقل الجوي في المنظمة العربية للطيران المدني ناقشت خلال اجتماعها بالمغرب «كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر».



جاء ذلك في تصريح أدلى به الراجحي لـ«كونا» في ختام أعمال اجتماع اللجنة بحضور الدول الأعضاء وبينها الكويت، حيث أقرت عددا من الإجراءات والتوصيات ذات الصلة بمجال النقل الجوي.



وأوضح الراجحي أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المحالة عليه من المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة لاسيما ما يتعلق بدراسة عوائق تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي بين الدول العربية إلى جانب «كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر» بالإضافة إلى «تطوير اللائحة الاسترشادية لحماية المستهلك وحقوق المسافرين».



وأضاف أنه تم كذلك خلال الاجتماع الاتفاق على العمل على تحديث اللوائح الإدارية الخاصة بعمل اللجنة وأهمية التركيز على الدورات التدريبية وكيفية اختيار الدورات والخبراء المقدمين لهذه الدورات، مشيرا إلى أن الاجتماع أقر عددا من التوصيات والإجراءات التي ستعرض لاحقا على المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه المقبل بهدف اعتمادها والشروع في العمل بها.