

الدوحة - فريد عبدالباقي



فاز مرشح اتحاد الكرة الطائرة جاسم الفيلكاوي بعضوية مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة لدورة انتخابية جديدة 2024-2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد غرب آسيا والتي عقدت أمس بالدوحة، فيما زكت الجمعية العمومية القطري علي الكواري رئيسا لولاية جديدة.



وترأس اجتماع الجمعية العمومية علي الكواري، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، على رأسهم رئيس اتحاد الطائرة د.جابر المري، الذي هنأ الفيلكاوي على فوزه بعضوية اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة، كما بارك للكواري بمناسبة استمراره في رئاسة اتحاد غرب آسيا لولاية جديدة، مشيرا إلى أن الاتحاد شهد طفرة كبيرة تحت ولايته.



كما تم خلال الاجتماع تزكية محمد الكواري (قطر) أمينا للسر العام لولاية ثانية، وعضوية كل من: العميد جهاد عيسى القطيشات (الأردن)، إبراهيم المقبالي (عمان)، ود.خالد الزغيبي (السعودية)، وليد القاصوف (لبنان)، حسين عوض علوي (اليمن)، حبيب طاهر (العراق)، عبدالعزيز السلمان (الإمارات)، مفيد الشريط (سورية)، حبيب محمد عبدالله (البحرين)، وفازت بمقعد المرأة عائشة الجابري (عمان).



وشهد الاجتماع فوز كل من: علي الكواري (قطر)، الأميرة آية بنت الفيصل (الأردن)، الشيخ علي بن محمد آل خليفة (البحرين)، وإبراهيم المقبالي (عمان)، بعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة. ومن المقرر أن يمثل القطري الكواري اتحاد غرب آسيا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة.