بيروت - ناجي شربل



جدد الأنصار فوزه على غريمه التقليدي النجمة 2-1 في المباراة جمعتهما على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس أمام حشد جماهيري اشتاقت إليه ملاعب كرة القدم اللبنانية، وذلك في ختام المرحلة المرحلة الخامسة من مباريات «مجموعة الصدارة»، للفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى بختام مرحلة الذهاب للدوري العام اللبناني في نسخته الـ 63.



وافتتح المهاجم السنغالي الحاج مالك تال التسجيل لـ «الزعيم الأخضر» في الدقيقة الثالثة بكرة أرضية لعبها من داخل المنطقة إلى الزاوية اليمنى البعيدة للحارس علي السبع اثر تمريرة متقنة من حسن معتوق، بينما عادل حسن كوراني للنجمة من «ضربة جزاء» في الدقيقة 41 احتسبها الحكم محمد عيسى بعد خطأ من علي طنيش على البرتغالي فيتور بارا داخل المنطقة. وبعد ضغط كبير طوال الشوط الثاني، سجل الحاج مالك هدف الفوز للأنصار في الدقيقة 84 بكرة رأسية أودعها الزاوية الأرضية البعيدة لمرمى السبع، اثر تمريرة عالية من نصار نصار من يمين المنطقة.



وبهذا الفوز رفع الأنصار رصيده إلى 23 نقطة بالتساوي مع العهد، فيما تجمد رصيد النجمة عند 19 نقطة.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تخطى الصفاء سقوطه الكبير أمام الأنصار الأسبوع الماضي، وفاز على البرج بثنائية بيضاء سجلهما دانين تالوفيتش ومحمد ناصر. ورفع الصفاء رصيده إلى 19 نقطة بالتساوي مع النجمة، فيما استقر رصيد البرج عند 13 نقطة.



وكان العهد حامل اللقب فاز على الراسينغ بيروت سادس الترتيب 2-1 في افتتاح المرحلة في جونية. وسجل له علي الحاج والأسكتلندي لي اروين.



ومن المقرر أن تتوقف المباريات بسبب سفر المنتخب إلى استراليا للقاء الأخير في مباراتين في سيدني وكانبيرا، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.