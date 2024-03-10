

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن تعيين م.معتز بن عبدالله الضراب رئيسا تنفيذيا لشركة stc الكويت. وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الضراب يتمتع بخبرة عريقة في الإدارة التنفيذية في قطاعات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات، حيث شغل عددا من المناصب التنفيذية والقيادية في شركات محلية ودولية، حيث اكتسب خبرات وقدرات إدارية وفنية في عدة مجالات.



ويعتبر م.الضراب من العناصر والكفاءات التي تمتلك خبرة عريقة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي والتي سوف تسهم في عملية مواكبة الشركة للتطور السريع في قطاع الاتصالات وتنفيذ استراتيجيتها القائمة على توسيع نطاق أعمالها الذي يعتمد على نموذج تشغيلي إنتاجي ورقمي، بالإضافة إلى تطوير حلول مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها الأفراد منهم والشركات.



وقبل انضمامه إلى stc الكويت، شغل الضراب منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في solutions by stc السعودية منذ عام 2020، حيث لعب دورا رئيسيا في بناء استراتيجية متميزة ساهمت في النمو التحويلي للشركة في العالم الرقمي المتطور باستمرار.

كما لعب الضراب أيضا دورا محوريا في قيادة فريق الاكتتاب العام في عام 2021، والنجاح في إدراج solutions by stc السعودية في السوق الرئيسية للبورصة السعودية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم في تعزيز موقع الريادة للشركة في قطاع تمكين التحول الرقمي وكمزود رائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية مع تعزيز عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية.

وكان المهندس الضراب قد انضم إلى solutions by stc السعودية في عام 2015 متدرجا وظيفيا من مدير إدارة هندسة الحلول إلى منصب مدير عام الحوكمة المؤسسية ونجاح العملاء عام 2019. بدأ م.الضراب مسيرته المهنية كمهندس في Cisco Systems في عام 2007 قبل أن ينضم إلى الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية في عام 2009 كاستشاري نظم، حيث قاد عدة مشاريع للبنية التحتية والربط الدولي بين شركات اتصالات عالمية. وانضم م.معتز الضراب في عام 2012 إلى Cisco Systems في فترة ثانية حيث توج جهوده بحصوله على جائزة الإنجاز للمبيعات.



وحصل م.معتز بن عبدالله الضراب على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2007، كما حاز شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان في عام 2014، ودرجة الماجستير في إدارة التغيير من معهد انسياد في فرنسا في عام 2019، وأكمل برنامج القيادة التنفيذية من هارفارد في عام 2023.