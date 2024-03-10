

جمع ملتقى الكويت للاستثمار الذي نظمته مؤسسة «The Business Year» بالشراكة مع اتحاد مصارف الكويت بلندن في 5 الجاري، قادة القطاع المصرفي والمالي وعدد من أهم الاقتصاديين بالكويت والمملكة المتحدة، وذلك في إطار الذكرى الـ 125 للعلاقات الديبلوماسية بين الدولتين.



وافتتح المؤتمر من الجانب الكويتي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية د.أنـــــور المضف، بحضور سفيرنا لدى المملكة المتحدة بدر العوضي، وسفيرة المملكة المتحدة بالكويت بيليندا لويس، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج.



بالإضافة إلى عدد كبير من قادة القطاع المصرفي والمالي، من بينهم الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بيت التمويل الكويتي عبدالوهاب الرشود، والرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه، والرئيس التنفيذي لشركة كي نت عصام الخشنام، ونائب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى.



وفي هذا السياق، أكد الشيخ أحمد الدعيج في كلمته، على العلاقات القوية الممتدة بين الكويت والمملكة المتحدة، والتي وضعت حجر الأساس للتعاون الاقتصادي الدائم، مشيدا بالنظام المصرفي القوي للكويت، والذي يتمتع بمؤشرات قوية للربحية والسيولة، ويتمتع بالمرونة العالية ما مكنه من تخطي العديد من الأزمات الاقتصادية، في ظل بيئة رقابية منظمة بشكل جيد.



وأشار الدعيج إلى الدور المحوري الذي تلعبه البنوك الكويتية في دعم أهداف النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في البلاد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الاستثمار الثنائي والتعاون المالي والمصالح المشتركة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا المصرفية.



وقال الدعيج إنه بفضل سياسات ومبادرات بنك الكويت المركزي لتحويل الكويت إلى مركز مالي، وبناء البنية التحتية لأنظمة التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية، فإن القطاع المصرفي الكويتي يعد أحد أكثر القطاعات تطورا محليا وإقليميا، حيث تقوم البنوك باعتماد أحدث وأفضل التقنيات لتقديم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها سواء الأفراد أو الشركات.