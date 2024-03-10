

تقدم رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولأهل الكويت خاصة والأمة الإسلامية عامة بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلا الحق سبحانه أن يجعله شهر خير وبركة على الكويت وسائر بلاد المسلمين.



وقال البسيس في تصريح له إن رمضان يعد أعظم المواسم الربانية وأكثرها فضلا وأجرا، ففيه يكثر الخير وتتضاعف الأجور والحسنات وتكثر العطايا والصدقات، داعيا أهل الخير إلى التفاعل والتجاوب مع مختلف المشروعات الرمضانية التي تطلقها سائر الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية خلال الشهر الفضيل.



وشدد على ضرورة بذل المال في هذا الشهر المبارك من أجل نصرة الضعفاء ودعم قضاياهم الإنسانية في المجتمعات الفقيرة والمنكوبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل ما يجودون به في موازين أعمالهم، متوجها إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يجعله شهر خير وسلام على أهل غزة وجميع المسلمين في شتى بقاع العالم.