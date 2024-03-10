المجموعة تركز على تحقيق هدفها ببناء شركة اتصالات رقمية مستدامة

2023 شهد تسارعاً إيجابياً للنمو مدفوعاً بجهود تعزيز الكفاءة التشغيلية

عبدالعزيز البابطيـن: التزامنا ثابـت بالتميـز والتطـور في تجربـة الاتصـالات

الشركة ستستثمر في التكنولوجيا والابتكار وتتبنى نهجاً محورياً حول العميل



قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)، الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، إن المجموعة ركزت طوال العام على تحقيق أهدافها، التي تتمثل في بناء شركة اتصالات رقمية مستدامة، عبر تبني استراتيجيات تعطي الأولوية للخدمات الرقمية والاعتماد على الخبرات المكتسبة لخدمة المجتمع ولتعظيم أرباح مساهمينا.



جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للشركة والذي أقيم بالمبنى الرئيسي لـ (Ooredoo)، بنسبة حضور بلغت 93.421% من مساهمي الشركة، حيث أقرت الجمعية توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 140% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 140 فلسا للسهم عن العام المالي المنتهي بـ 31 ديسمبر2023، والتي مثلت التوزيعات الأكبر في قطاع الاتصالات بالكويت.



وأضاف آل ثاني في كلمته «يسرني أن أعلن نجاح عام آخر للشركة الوطنية الاتصالات المتنقلة، إذ حققت نموا كبيرا في عام 2023 كما حافظت عملياتنا التشغيلية في الكويت والجزائر والمالديف على مسار نموها التصاعدي، ما كان الدافع الرئيسي لتحسن الأداء المالي الناتج عن كفاءة العمليات التشغيلية».



وزاد «تمكنا أيضا خلال العام 2023 من تنمية قاعدة عملائنا بنسبة 3% لتصل إلى 25 مليون عميل، كما ارتفعت إيراداتنا السنوية بنسبة 5% لتصل إلى 653 مليون دينار مقارنة بـ 620 مليون دينار لعام 2022، وهو ما يمثل تسارعا إيجابيا للنمو مقارنة بالسنوات السابقة، فمما لا شك فيه أن الجهود التي نبذلها لتعزيز الكفاءة التشغيلية قد أسهمت بهذه النتائج الإيجابية وعززت النمو في كل أعمال الشركة، والواضحة في نسبة التوزيع المقترحة لأرباحنا هذه السنة».



وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني أن التقنيات الرقمية حملت معها آفاقا واسعة أمام تشكيل هيكليات أكثر ذكاء وشمولا، وزادت من ارتباطها بشبكات الاتصالات والمعلومات الإقليميـــــة والدولية، مشيرا إلى أن إدارة الشركة ستواصل مستقبلا تحسين الكفاءات التشغيلية لدعم نمو الشركة مع توفير خدمة عملاء متميزة، بهدف تعظيم قيمة استثمار المستخدمين.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين، «هذا النجاح، يجسد جهودنا المتواصلة في عدة مجالات، منها تطوير وتحديث خدماتنا لمواكبة المستجدات العالمية على صعيد التكنولوجيا، مع اعتماد بنية تحتية مبتكرة لتقنياتنا، بالإضافة إلى دفع عملية التحول والتقدم الرقمي، كما تستمر Ooredoo الكويت بتحسين مستوى خدمة العملاء بشكل لافت، حيث لم تقتصر جهودها على تلبية احتياجاتهم فقط، بل عملت أيضا على تجاوز توقعاتهم بشكل ملحوظ، وتأتي هذه الجهود نتيجة لالتزام الشركة الثابت بتحقيق التميز والتطور في كل جوانب تجربة الاتصالات».



وأضاف البابطين أن الشركة ستستثمر في التكنولوجيا والابتكار، متبنية نهجا محوريا حول العميل، في سوق يشهد منافسة متسارعة، كما ستركز Ooredoo على استراتيجيتها لتحقيق قيمة للمساهمين، وستتعاون الشركة مع السلطات التنظيمية لتعزيز مصلحة الشركة والعملاء والمساهمين على حد سواء.



وفيما أقرت الجمعية توصية مجلس إدارة Ooredoo بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 140% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 140 فلسا للسهم عن العام المالي المنتهي بـ 31 ديسمبر2023، والتي مثلت التوزيعات الأكبر في قطاع الاتصالات في الكويت، وبحسب بيان بورصة الكويت ليوم الخميس الماضي، فإن تلك التوزيعات ستكون بعد خصم أسهم الخزينة، وتستحق التوزيعات للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له بتاريخ 31 مارس 2024.



ووافقت الجمعية العمومية على كل بنود جدول الأعمال، ومن بينها مكافأة مجلس الإدارة عن العام الماضي بقيمة 538 ألف دينار، وتعيين خالد الشطي، من مكتب «برايس ووترهاوس كوبرز» الشطي وشركاه، كمراقب لحسابات الشركة عن عام 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.