استأنفت المزيد من الدول مساهماتها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أسابيع من تعليقها اثر اتهام إسرائيل لـ 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس في إسرائيل.



وأعلنت السويد أمس أنها ستستأنف مساعدتها لـ «أونروا» بمبلغ أولي قدره 20 مليون دولار بعدما حصلت على ضمانات بإجراء تحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها. وأشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة على اتهاماتها.



وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر أنها ستصرف 50 مليون يورو لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون إضافية.



بدورها، أعلنت كندا استئناف تمويل «أونروا» بعد أكثر من شهر على تعليقه.



وقال وزير التنمية الدولية أحمد حسين في مؤتمر صحافي أمس الأول «أعلن استئناف كندا تمويل الأونروا».



وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الخميس مساعدة إضافية بقيمة عشرين مليون يورو للوكالة الأممية.