أكدت شركة المشروعات السياحية انها تقوم حاليا باستكمال تطوير أعمال مشروع تجميل الواجهة البحرية «المرحلة الثانية» ومن ضمن أعمال المشروع إزالة أشجار الكوناكاربس لما فيها من تأثير سلبي على البنية التحية ونقوم ايضا بخفض مستوى الارض الزراعية حتى يتمكن زوار شارع الخليج من الاستمتاع برؤية البحر وهو ما نقوم معه بزراعة أشجار ونباتات تتعايش مع المناخ في الكويت.



وقالت الشركة في بيان لها: أثناء الكشف على الموقع لوحظ أن بعض الأشجار «النخل» في حالة سيئة أو مريضة بسبب سوسة النخل أو انحناءات في الجزء العلوي منها وغيرها من المناظر غير الجمالية، وبناء على رأي استشاري المشروع تمت ازالة بعض الأشجار التي لا تتناسب مع المظهر الحضاري للمشروع وستتم اعادة توزيع وزراعة باقي النخل والأشجار والحفاظ على المنظر الجمالي والبيئي في المنطقة.



وعليه تهيب شركة المشروعات السياحية إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات قبل نشرها بشكل يسيء إلى مشاريع الدولة وشكلها الحضاري.