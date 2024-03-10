ضمن فعاليات «أسبوع المرور الخليجي الموحد» لعام 2024، استضافت الجامعة الأسترالية المحاضرة المرورية التوعوية بعنوان «قيادة بدون هاتف»، بحضور كبار مسؤولي وزارة الداخلية، منهم العميد الحقوقي محمد الصبحان والرائد م.علي بوربيع والعميد فهد الحيان، بالإضافة إلى حضور كبير من طلاب وموظفي الجامعة.



وتطرقت المحاضرة إلى جملة من الموضوعات المرورية المهمة التي تتعلق بالشق القانوني لقوانين المرور بما في ذلك من تقع عليه مسؤولية المركبة وسلوك المخالفين. كما تناولت الجوانب التقنية، مثل المنظومة المرورية والكاميرات المرورية بأنواعها والتحول الرقمي، وأخيرا الشق الإحصائي والذي اشتمل على الإحصائيات الخاصة بالمخالفات - حوادث الانقلاب والدهس - أسباب الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية وغيرها من المواضيع المهمة.



وتخلل المحاضرة مجموعة من الأسئلة والجوائز وعرض لآليات المرور بالإضافة لتواجد جناح خاص للشرطة النسائية تم من خلاله التعرف على الخدمات التي يقمن بها في وزارة الداخلية.



بدوره، أعرب مدير أول - قسم الصحة والسلامة والأمن - لدى الجامعة الأسترالية، عبدالمحسن الرفاعي، عن أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتوعية المجتمع الجامعي، وخاصة الطلاب، بمخاطر حوادث المرور وضرورة احترام القوانين لتجنب الإصابات.