الراشد: سنناقش مع الجهات المعنية إمكانية افتتاح فرع للاتحاد تحت مظلة جمعية الصحافيين



أسامة دياب



أعربت السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية ورئيسة تحرير جريدة «يريفان» زارا نازاريان، عن أملها في أن تتمكن من إنشاء أول فرع للاتحاد في الكويت، ليكون الأول من نوعه في منطقة الخليج، حيث لا يوجد للاتحاد أي فروع في الخليج حتى الآن.



جاء ذلك خلال لقاء ودي جمعها مع رئيس جمعية الصحافيين الكويتية ونائب رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب الزميل عدنان الراشد بحضور ممثلي عدد من الصحف المحلية في محل إقامة السفيرة الفرنسية على هامش زيارتها إلى الكويت.



وقالت نازاريان ان الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية منظمة غير حكومية تأسست في 13 مايو عام 1950 من قبل صحافيين كنديين، لافتة إلى أن الاتحاد يعتبر أقدم من المنظمة العالمية الفرانكوفونية، وهي أكبر منظمة وتجمع نحو 88 دولة وأسست عام 1970، مشيرة إلى أن تواجد واستمرار الاتحاد كمؤسسة غير حكومية على مدار 74 عاما يعكس أهمية الرسالة التي يقدمها والأهداف السامية التي تأسس عليها، فضلا عن كونه مؤسسة فاعلة في خدمة الصحافيين وتنمية مهاراتهم.



وأضافت: أنشأ الاتحاد الدولي على ركيزتين أساسايين هما، حرية التعبير وحرية الصحافة، ودعم المنظمة الدولية للفرانكوفونية.



وردا على سؤال لرئيس جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد حول فروع الاتحاد في مختلف أنحاء العالم: قالت نازاريان: يضم الاتحاد نحو 50 دولة حول العالم، ويجمع الصحافيين الناطقين بالفرنسية والصحافيين الذين لا تعتبر اللغة الفرنسية اللغة الرسمية في بلدانهم، وشريطة أن تكون لديهم القدرة على فهم الفرنسية والتعبير عن أنفسهم بها.



وبخصوص موارد تمويل الاتحاد، أوضحت ان التمويل يتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ولدينا مساعدات مالية تقدمها منظمات كبرى مثل الأمم المتحدة، واليونيسكو، فضلا عن أن عددا من الشركات الخاصة الكبرى تدعم أي مناسبة أو حدث ننظمه كما تدعم أنشطتنا الرئيسية، لافتة إلى أن الاجتماعات الدورية للاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية هي منتدى كبير للغاية يجمع مئات الصحافيين من جميع أنحاء العالم وينعقد مرة كل عامين.



وشددت على أن كل فروع الاتحاد مستقلة، وتتمتع باللامركزية، أي أن كل فرع له مكتبه الخاص، ولجنته الخاصة، ومجلس إدارته الخاص بما يتوافق مع مبادئ النظام الأساسي للاتحاد الدولي وبما يتماشى مع التشريعات المحلية في الدولة المستضيفة، مشيرة إلى أن الاتحاد لديه نحو 50 فرعا في 50 دولة. أما فيما يتعلق بفروع الاتحاد في الدول العربية فذكرت أن الاتحاد لديه فروع في تونس والجزائر والمغرب، كاشفة عن أن شهر أبريل المقبل سيشهد افتتاح فرع جديد في لبنان، مؤكدة أنها أول امرأة تقود الاتحاد الذي انشئ قبل 74 عاما، وأن الأمر لم يكن سهلا في البداية، حيث انتخبت لأول مرة عام 2018 وأعيد انتخابها عام 2022، وستبقى في منصبها حتى 2025، حيث ان فترة رئاسة الاتحاد تستمر 3 سنوات.



وذكرت نازاريان أن عدد الصحافيين الأعضاء في الاتحاد حاليا يبلغ 2000 شخص، يقومون سنويا بتجديد بطاقة عضويتهم، لافتة إلى أن مبلغ الاشتراك السنوي يختلف حسب المنطقة، فبالنسبة لأوروبا تبلغ التكلفة 50 يورو سنويا، والبلدان ذات الدخل المنخفض فيتراوح بين 15 و 30 يورو سنويا، مشيرة إلى المزايا التي يحصل عليها الصحافي العضو، منها المشاركة في الاجتماعات والمناسبات والمنتديات والمؤتمرات والندوات وإجراء المقابلات، والاستفادة أيضا من الاتصال بشبكة تضم عدة آلاف من الزملاء حول العالم، أضف إلى ذلك، فإن الهوية الصحافية التي يمنحها الاتحاد معترف بها من قبل الدول التي يتم إصدارها منها، وتخول لحاملها دخول كل المتاحف في كل هذه الدول بالمجان.



وردا على سؤال حول رأيها في حرية الصحافة في الكويت، أشادت بالسقف العالي للغاية لحرية الصحافة في الكويت، مضيفة: أنتم كصحافيين محظوظون جدا للعمل في الكويت، نظرا لأن بعض زملائي الذين يعملون في بعض الدول لديهم مشاكل يومية وهامش قليل جدا من حرية التعبير سواء في الصحف أو في المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها.



وبشأن كيفية مساعدة «الاتحاد» للصحافيين في غزة، قالت: نعمل مع الاتحاد الدولي للصحافيين، الشريك الرئيسي لنا، ولدينا في الأسبوع المقبل اجتماع سيعلن عن نتائجه المحددة للغاية بهذا الصدد، ولكن لا أستطيع أن اصرح بشي في الوقت الحالي، كاشفة عن أن الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة باللغة الفرنسية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين سيعلن عن جائزة خاصة بالصحافيات لهذا العام، وسيطلق عليها اسم الزميلة الراحلة شيرين أبوعاقلة. من جهته، وعد رئيس جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد، نازاريان ان يبحث مع الجهات المعنية في الكويت إمكانية افتتاح فرع للاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية تحت مظلة جمعية الصحافيين الكويتية.



ولفت الراشد إلى أهمية الاتحادات الدولية والجمعيات والنقابات الصحافية الإقليمية في حماية الصحافيين ودعم وتعزيز العمل الصحافي وتوفير سبل التطوير المهني لهم.