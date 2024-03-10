محمد راتب



أكـد عضو مجلس الإدارة ورئيـس اللجنة الاجتماعية فـي جمعية الشاميـــة والشويــخ التعاونيـة جاسم صلاح الأرملي، أن الأنشطة الاجتماعية شهدت خلال الفترة الأخيرة نشاطا مميزا، وذلك عبر تنظيم العديد من الفعاليات الثرية والنافعة، والتي استفاد منها عدد كبير من المساهمين.



وقال الأرملي في تصريح صحافي إن من جملة الإنجازات التي تمت خلال الفترة الأخرة تسيير رحلة العمرة لأول مرة منذ 8 سنوات، واشتملت على الإقامة بفندق حياة ريجنسي على بعد دقيقة واحدة من المسجد الحرام، وبتكلفة 182 دينارا ودعم بنسبة 50% من الجمعية، لافتا إلى أنها قامت لأول مرة منذ إنشائها بتنظيم رحلة لنحو 200 من سيدات المساهمين لمدينة الخفجي مجانا، مع تأمين النقل بباصات ديوانية، وزيارة المنتجعات السياحية ومراكز التسوق.



وأضاف أن الجمعية نظمت الملتقى الربيعي الترفيهي لمدة 3 أيام بمشاركة 150 أسرة تم خلاله تنظيم فعاليات ترفيهية ومسابقات مع وجبتي الغداء والعشاء باشتراك رمزي فضلا عن مسابقة أجمل زينة منزلية بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، مبينا أن مجلس الإدارة قام بإصدار جديد ومطور من بطاقة العائلة لإفادة المساهم من العروض والخدمات الحصرية، برصيد نقدي بقيمة 100 دينار لكل بطاقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ما يتيح للمساهم اختيار السلع بنفسه، كما قامت الجمعية بتوفير اشتراكات المعاهد والأندية الصحية وتذاكر المرافق الترفيهية للأطفال بأسعار مدعومة من بند المعونة الاجتماعية.