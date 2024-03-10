علي الغانم: مستعدون للمساهمة بأي خطوة من شأنها تقديم مزيد من الخدمات لشعب الكويت

عبدالكريم العبدالله



قال وزير الصحة د.أحمد العوضي إن مركز «علي محمد ثنيان الغانم وأولاده» الصحي في منطقة العبدلي سيخدم 13 ألف مواطن ومقيم وسيعمل على مدار 24 ساعة ويضم عيادة للطوارئ وغرفة للانعاش وغرفة عمليات صغرى لعمليات اليوم الواحد.



وأوضح الوزير العوضي، في تصريح للصحافيين عقب افتتاح المركز، أن المركز يضم قسما للمختبر وصيدلية وعشر عيادات منها خمس عيادات للصحة العامة وعيادتان للسكر وعيادة للأمراض المزمنة وعيادتان للأسنان وقسم لأشعة الأسنان وغرفة للعزل وأخرى للتطعيمات وست عيادات للضمان.



وأشار إلى أن المركز يضم كذلك قسما سكنيا للعاملين يضم أربع شقق، لافتا إلى أن المركز يأتي ضمن خطة وبرنامج عمل الحكومة لـ 100 يوم الذي تلتزم به وزارة الصحة وحكومة دولة الكويت.



بدوره، قال المتبرع علي الغانم في تصريح مماثل «إن هذا التبرع يأتي في إطار المساهمات التي يقدمها أهل الكويت لخدمة البلاد»، مشيرا إلى أن سكان منطقة العبدلي وأصحاب المزارع ينتظرون هذه المناسبة الهامة بتدشين مركز صحي يقدم الخدمات الصحية المختلفة للمنطقة.



وأكد الغانم الاستعداد التام للمساهمة بأي خطوة من شأنها تقديم مزيد من الخدمات لشعب الكويت الحبيب.



بدورها، قالت رئيسة وحدة الرعاية الصحية الأولية في منطقة الجهراء الصحية د.مريم العجمي، في تصريح مماثل، «كنا ننتظر افتتاح مركز صحي في العبدلي منذ عشر سنوات يوفر خدمة صحية ذات جودة عالية من المتطلبات الضرورية لهذا العصر».



وأكدت العجمي أن الهدف من المركز هو توفير رعاية صحية أولية شاملة لا تقتصر على علاج الحالات العاجلة والطارئة وانما تمتد لتشمل عيادات الأمراض المزمنة وغرفة عمليات صغرى وغرفة ملاحظة كبيرة.