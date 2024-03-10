

علاء مجيد



كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن متوسط المبالغ التي قدمتها البنوك الكويتية بالعملات الأجنبية لتمويل واردات الكويت خلال شهر يناير 2024 بلغ 555.6 مليون دينار.



وأظهرت البيانات أن تمويل الواردات بالدولار الأميركي استحوذ على 79% من التمويلات بما قيمته 438.2 مليون دينار خلال شهر يناير الماضي، فيما جاء اليورو في المرتبة الثانية من التمويل بقيمة 32.3 مليون دينار، فيما بلغت التمويلات بالجنيه الاسترليني نحو 3.9 ملايين دينار، فيما قامت البنوك بتمويل واردات بالين الياباني بلغت قيمتها 2 مليون دينار، وما قيمته 1.4 مليون دينار بالفرنك السويسري.



هذا، وقد بلغ تمويل الواردات بالريال السعودي خلال يناير الماضي نحو 11.1 مليون دينار، وبلغت التمويلات بالدرهم الإماراتي ما قيمته 13.8 ملوين دينار، وبالعملات الأخرى ما قيمته 52.9 مليون دينار.



وحسب نوعية التمويل، تصدرت التمويلات المقدمة عبر أوامر الدفع الأخرى باقي التمويلات باستحواذها على نسبة 66% من إجمالي التمويلات لتبلغ 363.6 مليون دينار، وجاءت التمويلات المقدمة عبر الاعتمادات المستندية في المرتبة الثانية باستحواذها على نسبة 29% من إجمالي تمويلات الواردات، لتبلغ 161.6 مليون دينار، واستحوذت التمويلات عبر بوالص التحصيل على نسبة 5% لتبلغ 30.4 مليون دينار.



جدير بالذكر أن تلك العمليات تمثل أحد مصادر الإيرادات الجيدة للبنوك المحلية، إذ تنعكس حركة تمويل الواردات على الأنشطة التشغيلية للمصارف من مختلف زوايا التمويل وإصدار الاعتمادات وغيرها من العمليات اللازمة لكبرى الشركات المحلية.