المخيزيم: نثمّن بكل اعتزاز وتقدير تعاون «هيئة الأسواق».. ودور «بورصة الكويت» محوري

الصالح: نقدّر ثقة مجلس الإدارة.. وفريق الشركة لديه قدرات كفيلة بتحقيق أهدافها



أعلنت الشركة «الكويتية للمقاصة» عن تعيين دعيج رعد الصالح رئيسا تنفيذيا للشركة، موضحة أن تعيين الصالح على رأس الإدارة التنفيذية يؤكد أن الأولوية في تولي المهام الوظيفية القيادية لأبناء الشركة من أصحاب الخبرات والقدرات الفنية التي تواكب رؤية مجلس الإدارة وخطط التحول الكامل الذي تعمل عليها «المقاصة» حاليا.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الصالح شغل قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي عدة مواقع وظيفية مهمة خارج وداخل الشركة، آخرها نائب الرئيس التنفيذي - لقطاع الإستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يساعد على مواصلة التطوير وفقا للسياسة المتبعة التي تولى إدارتها بالوكالة خلال الفترة الماضية.



وينتظر أن تشهد دورة العمل واستراتيجية التحول المعتمدة ديناميكية متسارعة مستقبلا لتحقيق الجاهزية المطلوبة من قبل الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال، لتولي مسؤولية خدمات الطرف المقابل المركزي (CCP)، وبالتالي تنشيط أعمال التسوية والتقاص والمضي نحو تقديم المزيد من الخدمات الجيدة للعملاء.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة فهد المخيزيم إن تعيين الصالح على رأس الإدارة التنفيذية جاء انعكاسا لقناعة واعتماد المجلس لذلك، ما يعد تأكيدا على قدراته لتحقيق الأهداف وفقا للاستراتيجية المعتمدة، ومن ثم مواصلة تطوير الخدمات المتنوعة التي تقدمها «المقاصة» لمئات آلاف العملاء سواء من مساهمي الشركات أو غيرهم.



وأكد المخيزيم أن الشركة تضع في مقدمة أولوياتها أهمية المحافظة على الريادة التي اكتسبتها من خلال نجاحاتها المتتالية، وذلك عبر الاستمرار في تطوير أعمالها من خلال تكنولوجيا توفر لمساهمي الشركات المحفوظ سجلاتها لدى «الكويتية للمقاصة» خدمات سهلة عبر تقنيات مرنة.



وأضاف أن هناك تطلعا لدى الشركة لبلوغ الجاهزية الكاملة لإطلاق مشروع الـ CCP، ومواكبة ما تشهده أعمال التسوية والتقاص من نقلة نوعية إقليميا وعالميا لتصبح الشركة قادرة على تلبية تطلعات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية والعالمية على حد سواء.



وتابع المخيزيم «لدينا إيمان راسخ بقدرات فريق عمل الشركة على تحقيق رؤية مجلس الإدارة، والتي تتضمن العمل على ميكنة العمليات كافة، من خلال الوسائل الآلية والتكنولوجية المتطورة والمبتكرة، وكذلك مواكبة تلك العمليات لأحدث المعايير العالمية».



وقال: «نثمن بكل اعتزاز وتقدير تعاون هيئة أسواق المال والتسهيلات التي تقدمها لخدمة منظومة التداول، لافتا إلى أن دور شركة بورصة الكويت رئيسى ومحوري، إذ أن التعاون الدائم معها يأتي لخدمة المتداولين».



ومن جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج الصالح ثقة مجلس الإدارة في شخصه لتولي المهام الموكلة إليه رئيسا تنفيذيا للشركة، مؤكدا أنه وفريقه لن يدخروا جهدا لبلوغ الهدف المطلوب خلال الفترة المقبلة، ومن ثم تحقيق الميكنة الكاملة لعملياتها وخدماتها.



وقال الصالح: «لدى المقاصة فريق كبير من أصحاب الخبرة، ما يسهل المهام المطلوبة وتحقيق الأهداف خلال وقت قياسي، إذ إن الشركة تعد من الكيانات الرائدة إقليميا ما يتطلب المحافظة على ذلك، ولعل ما تمتلكه الشركة من برامج وتقنيات متطورة يؤهلها لإنجاز المهام الموكلة إليها خلال الجدول الزمني المحدد لكل مهمة على حدة».



وذكر أن المقاصة تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية في منظومة سوق المال، ممثلة في «هيئة الأسواق» و«بورصة الكويت»، وكذلك شركات الوساطة المالية والمطورين للأعمال، وذلك في ظل مشروع تطوير السوق، الأمر الذي يتطلب أسبقية جاهزية الشركة في الكثير من الملفات.



وأشاد الصالح بتعاون كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت مع «المقاصة» لتحقيق التكامل المطلوب، منوها إلى أن فرق العمل في تلك الجهات تستحق الشكر والتقدير على ما يبذل من جهد وما يقدم من دعم مستمر للشركة.