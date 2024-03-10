

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن قيامها بدور «مدير رئيسي مشترك» وأحد مديري الاكتتاب للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات من قبل شركة المراكز العربية، التي تزاول نشاطها تحت اسم «مراكز سينومي»، مالك ومطور ومشغل أكبر مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية.



ومع سجل طلبات بإجمالي يزيد على 1.6 مليار دولار، تجاوز الاكتتاب الحد المقرر له بمقدار 3.2 أضعاف، حيث لاقت هذه المعاملة طلبا كبيرا من المستثمرين الدوليين من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية.



وفي هذا السياق، قال رئيس استثمارات الخزينة بمجموعة جي إف إتش المالية أحمد جمشير: «نحن سعداء بالقيام بدور استراتيجي في هذه المعاملة لشركة مراكز سينومي، إن هذا الإصدار الناجح لا يعكس قدرات مجموعة جي إف إتش المالية القوية في الأسواق فحسب، بل يعكس أيضا ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم في مجموعة جي إف إتش المالية».



وأضاف: «من خلال هذا الإصدار، يسعدنا أيضا دعم رؤية سينومي الرامية إلى تقديم عروض راقية عالية المستوى لعملائها في المملكة العربية السعودية. وتماشيا مع رؤية السعودية 2030، تكرس مجموعة جي إف إتش المالية جهودها للمساعدة في توفير مشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي تساهم في التنويع الاقتصادي والنمو بالمملكة».



من جانبه، قال رئيس الرقابة المالية في شركة مراكز سينومي فريدريك فوسات: «هذه المعاملة استراتيجية بالفعل، فيما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا للتمويل المؤسسي، لتمكيننا من دفع عجلة النمو خلال هذه المرحلة الهامة جدا من الفرص والتحول في المملكة العربية السعودية. نحن ممتنون للدعم المقدم من مجموعة جي إف إتش المالية، ووصولها الإقليمي والعالمي لقاعدة مستثمرين متميزة ومتنوعة، مما ساهم بشكل كبير في التنفيذ الناجح لهذا الإصدار».