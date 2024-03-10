

ضمن خطواته المتسارعة نحو الريادة الرقمية، شهد تطبيق بنك الخليج على الموبايل الجديد كليا حزمة كبيرة من الخدمات النوعية، منها إمكانية إرسال رابط الدفع إلى مجموعة وتقسيم الفاتورة على مجموعة، ما يجعل من تجربة العميل السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة.



وفي هذا الإطار، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج بدر العلي: يضم تطبيق البنك على الموبايل العديد من المزايا والخدمات، المتاحة عبر واجهة استخدام ذكية، تم تصميمها بما يتناسب مع المتطلبات الفردية لكل عميل، قادرة على تلبية تطلعات العملاء في لمح البصر.



وأضاف: يتمتع التطبيق بمواصفات مميزة تجعل منه الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، ويضع في متناول المستخدمين تكنولوجيا حديثة ومتطورة توفر تجربة مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء.



وأوضح العلي أنه بإمكان العميل الراغب في إرسال فاتورة إلى أكثر من شخص القيام بعدة خطوات سهلة وبسيطة، تبدأ من الضغط على زر المدفوعات في الأسفل واختيار «طلب الأموال» ثم اختيار «إرسال رابط لمجموعة».



وأشار إلى أنه لإضافة مستفيدين، يجب السماح للتطبيق بالدخول إلى قائمة أرقام الهواتف الخاصة بك، حيث سيمكنك اختيار الشخص المراد إرسال الرابط له، ومن ثم الاختيار من قائمة المستفيدين المراد إرسال الرابط لهم، ويمكنك أيضا إدخال المبلغ المطلوب (بالتساوي، ثابت، أو سهم كل منهم)، وبعدها إدخال وصف المبلغ، ومن ثم اختيار أحد الاختيارات من قائمة الغرض من الدفعة. وعند الانتهاء، ستظهر صفحة التأكيد على إرسال الروابط لأرقام الأشخاص الذين تمت إضافتهم عبر رسالة قصيرة.



وحول خدمة تقسيم الفاتورة، قال العلي: يمكن لمستخدمي تطبيق بنك الخليج الاستفادة من تلك الخدمة من خلال الدخول على الحساب المصرفي ومن ثم اختيار «المزيد» أسفل البطاقة، ومن بعدها الضغط على «عرض المعاملات» أسفل الصفحة، والقيام باختيار العملية المطلوب تقسيمها على الدافعين، ثم اختيار تقسيم الدافعين المطلوبين، ولإتمام العملية، قم بتعبئة الهدف، «المراجعة والدفع»، ثم اسحب السهم للتأكيد وستظهر صفحة تأكيد العملية عند الانتهاء من العملية.