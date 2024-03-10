رائد ترجمان: «سانتافي» الجديدة كلياً تنقل تجربة القيادة لمستويات جديدة من التفرد والتميز

السيارة الجديدة تعكس التحول الجذري للنموذج المتمركز على التصميم الذي لا تخطئه العين



أعلنت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل المعتمد لسيارات هيونداي في الكويت عن إطلاق أحدث طرازات العلامة التجارية، (سانتافي 2024 الجديدة كليا) وذلك في إطار مشاركة شمال الخليج التجارية في معرض خاص للسيارات في الأفنيوز مول.

ويأتي الإعلان عن إطلاق الطراز الجديد تحت مفهوم «الانفتاح للمزيد» الواعد بتوسيع التجارب اليومية من خلال ربط كل من المدينة والطبيعة في الداخل والخارج.

وفي تعليق له على إطلاق سانتافي 2024 الجديدة كليا، قال رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات شمال الخليج: «نحن سعداء بتقديم هذه السيارة لعشاق الفخامة والإثارة، تعكس سانتافي 2024 التحول الجذري للنموذج المتمركز على التصميم والذي لا تخطئه العين.

ويقدم الجيل الجديد من سانتافي طيف واسع من مزايا الراحة والملائمة كثير منها يعد الأول في العالم أو الأول أو الرائد في فئته. كما تقدم السيارة الجديدة مساحة أكثر رحابة وأكثر راحة للركاب بفضل قاعدة العجلات الجديدة الأكثر طولا».

وأضاف: «إحدى المرتكزات الأساسية لعلامة هيونداي التجارية تتمحور حول الريادة، حيث تسخر هيونداي إمكاناتها الإبداعية والهندسية والتكنولوجية لابتكار منتجات تستشرف الاحتياجات المستقبلية للعملاء وتلبيها على أكمل وجه من خلال طرازات تناغم بين عناصر الجمال والرفاهية ومتطلبات الأمان والأداء في إطار يعيد صياغة مفهوم التنقل الحديث بشكل جذري.

لقد وفت الأجيال السابقة من سانتافي بوعدها بتجربة قيادة ممتعة ويأتي طراز 2024 لينقل هذه التجربة إلى مستوى جديد من التفرد والتميز».

ويعزز الجيل الخامس من سانتافي من جاذبية السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم الصديقة للمدينة والجاهزة للمغامرة مع مساحة معيشة رائدة في فئتها تشبه الشرفة، أصبحت ممكنة بفضل قاعدة العجلات الأطول وفتحة الباب الخلفي الأكبر، مع مقاعد محسنة للصف الثالث.التصميم الخارجي



ويعكس حضور السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الجريء والقوي اتجاه نمط الحياة الخارجي المتنامي، حيث اعتمدت هيونداي إستراتيجية تصميم غير عادية من خلال البدء من منطقة الباب الخلفي الموسعة ثم الانتقال إلى التصميم الخارجي.



ويساعد الشكل الصندوقي والفعال للطراز الجديد وقاعدة عجلاته الطويلة على إبراز حضور قوي وإحساسا عال بالفخامة، في حين أن الشكل الخارجي القوي مصمم بدقة ليتناسب تماما مع كل من الإعدادات الحضرية والطبيعة على حد سواء.



وتعطي مقدمة سانتافي الجديدة كليا انطباعا قويا وجريئا بفضل غطاء المحرك المرتفع والرفارف المحددة بشكل حاد، والمصابيح الأمامية على شكل حرف H المستلهمة من شعار هيونداي، ويكتمل تصميمها الجانبي النظيف بخط سقف جريء، وعجلات قياس 21 بوصة جريئة التصميم. وتتناغم المصابيح الخلفية على شكل حرف H مع مصابيح H الأمامية لتزويد سانتافي الجديدة كليا بحضور مميز على الطريق.



التصميم الداخلي



ويتناقض التصميم الداخلي الجديد كليا مع المظهر الخارجي من خلال التأكيد على عناصر التصميم الأفقية والرأسية ومطابقة نغمة ومزاج المظهر الخارجي.

يتم تطبيق تصميم على شكل حرف H على لوحة القيادة وفتحات التهوية لتعزيز الشعور بالانفتاح وإنشاء توازن تصميم فريد.



ويأتي التصميم الداخلي الجديد مزودا بخصائص الراحة المفيدة، مثل الشحن اللاسلكي المزدوج للهواتف الذكية، لخلق تجربة مستخدم متطورة.

شاشة العرض المنحنية البانورامية الأولى في فئتها من سانتافي، والتي تشتمل على مجموعة رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام معلومات وترفيه، تعزز رؤية السائق وتخلق إحساسا بالفخامة.



وتوفر سانتافي الجديدة بالكامل مساحة داخلية رائدة في فئتها، حيث تخلق مقاعد الصف الثاني والثالث القابلة للطي بالكامل مساحة تشبه الشرفة في الخلف مع فتح الباب الخلفي الأوسع، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالهواء الطلق دون عناء.



الهيكل المرن



توفر سانتافي الجديدة كليا سعة تخزين رائدة في فئتها وفتحة واسعة للباب الخلفي، مما يوفر مساحة كبيرة لكل شيء من المعدات الرياضية إلى معدات التخييم.

يعمل الطراز الجديد على زيادة الوظائف الخارجية إلى أقصى حد باستخدام المقبض المساعد من النوع المخفي والموجود في العمود (C) لتسهيل الوصول إلى السقف.



وقد أعطت هيونداي الأولوية لمساحة المعيشة من خلال زيادة مساحة الأرجل في الصف الثاني والثالث. توفر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) أفضل مستويات الراحة في فئتها للصف الثالث (مع إمالة الصف الثالث) وتحسينات في مساحة الرأس.



الراحة والملاءمة بالمدينة



ولتعزيز تجربة المستخدم، تم تزويد سانتافي الجديدة كليا بميزات الراحة والملائمة، العديد منها إما الأول في العالم أو الأول في فئته أو الرائد في فئته.

توفر سانتافي الجديدة كليا أول مساحة تخزين ثنائية متعددة الكونسول في العالم يمكن فتحها من قبل كل من الركاب في الأمام والخلف.



وتسمح المرآة المركزية الرقمية للسائق برؤية ما يحدث خلف السيارة عندما يتم إعاقة الرؤية الخلفية بواسطة عناصر في منطقة الحمولة، كما أنها تساعد السائق على الرؤية الخلفية في الليل بصورة أكثر وضوحا.

ومن بين ميزات الراحة الأخرى نظام الشحن اللاسلكي المزدوج عالي السرعة للهواتف الذكية، وتم أيضا تضمين طرف توصيل USB من النوع C (بحد أقصى 27 واط).



كما يساعد نظام تنبيه الراكب الخلفي المستند إلى الرادار (ROA) على تذكير السائق بالركاب الخلفيين كإجراء احترازي للسلامة بعد إيقاف تشغيل المحرك.



مساعدة السائق والسلامة



وتم تجهيز سانتافي الجديدة كليا بمجموعة من ميزات المساعدة في القيادة والسلامة لتوفير تجربة قيادة مريحة وآمنة.

يوفر مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA 2) تحذيرا وفرملة طارئة إذا تباطأت السيارة الأمامية فجأة أو تم اكتشاف خطر الاصطدام الأمامي.

ويساعد نظام المساعدة على تتبع المسار (LKA 2) على توفير مدخلات توجيه طفيفة لإعادة السيارة إلى منتصف مسارها.



كما يساعد (Smart Cruise Control 2) على سرعة آمنة أثناء القيادة على المنحنيات. ويساعد مساعد القيادة على الطريق السريع (HDA 2) في الحفاظ على السرعة والمسافة المحددة من السيارة التي أمامك.

كما يساعد في تغيير الحارة أثناء القيادة على القسم الرئيسي من الطريق السريع ويساعد على توسيط السيارة في الحارة أثناء القيادة.



ومن بين ميزات مساعدة السائق والسلامة الأخرى مساعد تحديد السرعة الذكي، شاشة الرؤية الخلفية، ومساعد تجنب الاصطدام عند المرور الخلفي، وتحذير مسافة الركن الأمامي/ الخلفي، وشاشة الرؤية المحيطية، ومساعد الركن الذكي عن بعد، ومساعد الخروج الآمن.



محركات موفرة للوقود



وتتوافر سانتافي الجديدة كليا بخيارين لتوليد القوة، محرك بنزين سعة 2.5 ليتر (Theta III 2.5 GDI - 8AT) بقوة قصوى تبلغ 194 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 25.1 كغم/ متر.



ومحرك بنزين سعة 2.5 ليتر بشاحن توربيني (Theta III 2.5T GDI - 8DCT) بقوة قصوى تبلغ 281 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 43.0 كغم/ م.