

عبدالحميد الخطيب



شهد المسرح المفتوح في حديقة الشهيد حضورا كبيرا في حفل «ليلة العود»، تجاوز الألف و600 شخص من محبي الطرب الأصيل، حيث تفاعلوا مع النجمين يوسف العماني وعبدالعزيز الضويحي، في ليلة استثنائية من إنتاج وتنظيم شركة «A Music» للمنتج أحمد الخالدي.



افتتح الفنان الضويحي الحفل قرابة الساعة الثامنة مساء، بعد أن قدمه الإعلامي عبدالله البكور، وقدم باقة من الأغاني المشهورة، مثل أغنيته «الحب أسرار»، إضافة إلى «أبشر من عيوني» لراشد الماجد، «ليلة» لعبدالرب إدريس، «ياما حاولت» لعبدالمجيد عبدالله، إضافة إلى أغنيته الشهيرة «لا خط لا هاتف»، وختم وصلته مع أغنية «حب ناقص» للفنانة شمس.



وبعد استراحة قصيرة، كان الجمهور على موعد مع الفنان يوسف العماني، والذي أشعل المسرح بعدد من الأغاني التي اشتهر بها، منها «يعشقني» و«متيم»، كما غنى عددا من الأعمال الكلاسيكية وسط تفاعل كبير من الحضور والذين رددوا كلماتها معه.



من جانبه، قال المنتج أحمد الخالدي: يأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير لمهرجان «حديقة الشهيد» خلال الأسبوع المنصرم.