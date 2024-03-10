

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



أعرب مدرب الكويت التونسي نبيل معلول، عن سعادته بالفوز على النصر 2-0 في ختام الجولة الـ 18 من دوري «زين» الممتاز والحفاظ على صدارة المسابقة.



وقال معلول عقب اللقاء: «الأبيض في آخر 10 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز حقق 8 انتصارات وتعادلين ولم يخسر، وهذه نقطة إيجابية، والآن انتهى القسم الأول من الدوري وسندخل دور الـ 6 للمتنافسين على اللقب، وستكون كل المباريات خلاله أشبه بمباريات الكؤوس ونأمل إسعاد الجماهير الكويتاوية».



وبين معلول أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز ستستمر حتى الجولة الأخيرة من دور الستة بسبب وجود الكثير من القمم، متمنيا أن يحافظ الكويت على نسقه العالي في الفترة المقبلة التي ستكون صعبة بسبب وجود أسبوع المباريات الدولية «فيفا داي»، حيث نأمل أن يعود اللاعبون بكامل طاقتهم.



وفيما يخص التعاقد مع العاجي جمعة سعيد، أكد معلول أن اللاعب طالما لم يوقع فإنه لن يتحدث عنه، لكنه من أفضل المحترفين الذين مروا على الدوري الكويتي، وبالتالي فإن انضمامه لأي فريق سيكون مفيدا.



من جانبه، قال مدرب النصر ظاهر العدواني عقب الخسارة من الكويت، انه لن يتطرق نهائيا إلى الأمور الفنية لأن الذي يحدث في النادي أكبر من ذلك واصفا إياه بـ «المشكلة الكبيرة»، وأضاف قائلا: «اللاعبون والإداريون والعاملون لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 5 شهور، لذلك أوجه رسالة لمن يهمه الأمر بحل هذا الموضوع بصورة سريعة لاسيما أننا مقبلون على شهر رمضان، ولهذا كيف أتكلم عن مستوى وأداء وأنا أدرك تماما ما يعانيه الجميع».



وأكمل العدواني قائلا: «الأمر لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه، لذا مجرد تواجد «العنابي» بمركز متقدم في ظل هذه الظروف أمر يشكرون عليه، لكن إذا استمر الوضع على ماهو عليه فإن هناك مشاكل اجتماعية ستحدث».