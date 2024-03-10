

هادي العنزي



حصد منتخبنا الوطني للتنس تحت 12 سنة المركز الثالث في البطولة الخليجية للبراعم، التي اختتمت مساء أمس في العاصمة البحرينية المنامة، فيما ظفر المنتخب السعودي بالمركز الأول، وحل منتخب براعم الإمارات ثانيا، والمنتخب القطري رابعا، فالبحرين خامسا، والعماني سادسا.



وقد شهدت المنافسات العديد من المباريات المتكافئة، حيث قدم «براعم الأزرق» مستويات لافتة، مما يعد بمستقبل واعد للتنس الكويتي، وشارك منتخبنا في البطولة الخليجية بـ 4 لاعبين، هم: فيصل المطوع، وضاري الشمري، وحسن شمس، وعبدالعزيز العلي. وفي هذا الصدد، أشاد أمين السر المساعد ورئيس الوفد عبدالصمد العريان بالإنجاز الذي حققه «براعم أزرق التنس»، وقال لـ «الأنباء»: «مجلس الإدارة حريص على المشاركة في البطولة الخليجية لزيادة خبرات اللاعبين وصقل مهاراتهم، وقد جاءت البطولة جيدة من الناحية الفنية، ومتكافئة في أغلب مبارياتها، وسعدنا بأداء لاعبي الأزرق وروحهم العالية».



وشكر العريان رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس على حسن الضيافة وجودة التنظيم، مضيفا: «نأمل إقامة العديد من البطولات الخليجية للمراحل السنية مستقبلا، بما يسهم بتطوير لاعبي دول مجلس التعاون، والأخذ بيدهم لمستويات أفضل على المستويين العربي والعالمي».