

توّج منتخب منطقة الأحمدي التعليمية بلقب دوري بنك وربة لكرة القدم للمرحلة الثانوية الذي نظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 6 مناطق تعليمية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالفوز على منتخب منطقة العاصمة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بالملعب الفرعي لستاد جابر الدولي بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المدرسي والتواجيه الفنية للتربية البدنية في المناطق التعليمية، بينما جاء منتخب منطقة حولي في المركز الثالث بعد الفوز على منطقة الفروانية 4-3.



وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، أن الهيئة لديها إيمان كامل بالدور الكبير الذي يقوم به رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المدرسي، وقال: المهمة صعبة وثقيلة، لكنني أرى أن الكوادر المتواجدة حاليا في الاتحاد المدرسي قادرة على تحمل المسؤولية وتنفيذ الإستراتيجية التي وضعت لاكتشاف المواهب ودعمها، مشيرا إلى أن هناك خطة تم اعتمادها بين الاتحاد المدرسي وهيئة الرياضة في استضافة والمشاركة في البطولات المدرسية على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي وأيضا العالمي، إذ يتم حاليا التنسيق لاستضافة البطولة العربية للرياضة المدرسية، والأهم هو الاستمرار في تنفيذ النشاط المحلي بكل المراحل التعليمية.



بدوره، قدم رئيس الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد التهنئة لجميع منتخبات المناطق التعليمية المشاركة في دوري بنك وربة على نجاح النسخة الأولي، وقال: «هذا النجاح بعد جهود لأكثر من شهرين يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتقديم المزيد خلال النسخة الأولى التي وجهت اللجان الفنية بالعمل على الاستعداد لها مع تقديم المقترحات التي تسهم في زيادة المشاركة والمساهمة في رفع مستوى اللاعبين واكتشاف المواهب».



وفي السياق نفسه أبدى رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة أحمد القطامي سعادته بنجاح النسخة الأولى لدوري بنك وربة للمرحلة الثانوية، وقال: «سعداء بدعم أنشطة الاتحاد المدرسي وبإقبال الجماهير وأولياء الأمور على متابعة المباريات وبالمستويات والجهد الكبير الذي قدمه اللاعبون من أجل حصد اللقب، ونتوقع المزيد كل عام، وأن يكون هناك الأفضل، فدعم المبادرات الرياضية يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكويت».