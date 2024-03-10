

وسط احتفالية رائعة أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض بحضور رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ، توج الأهلي بطلا لكأس مصر للموسم 2022-2023 في نسختها الـ 91 للمرة الثانية تواليا والتاسعة والثلاثين في تاريخه بفوز دراماتيكي في الوقت القاتل على حساب غريمه التقليدي الزمالك 2-0 على ملعب الاول بارك بنادي النصر السعودي. سجل هدفي فوز الأهلي إمام عاشور لاعب الزمالك السابق في الظهور الأول بالقميص الأحمر (85) والبديل محمد مجدي «افشه» (90+5).



هذا، ووجه رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب التهنئة للاعبي الأحمر وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الـ39. وأشاد الخطيب، عبر الحساب الرسمي لناديه، بالروح العالية للاعبين، والإصرار على حسم البطولة لمصلحة الأهلي. وأكد أن هذا الفوز يلقي بالمسؤولية على جميع عناصر المنظومة، ويدفع الجميع لتحقيق المزيد من الانتصارات على كل المستويات.



كما وجه رئيس الأهلي التحية والشكر إلى جماهير ناديه الوفية، التي تساند النادي وفرقه الرياضية في كل المواقف، خصوصا التي تواجدت في ملعب المباراة، وكان لها دور كبير في تحفيز اللاعبين، ودعمهم ومنحهم الثقة حتى نهاية اللقاء.



وجدد الخطيب الشكر للأشقاء بالمملكة العربية السعودية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقته بعثة الأهلي، مثلما جرى في السابق أثناء المشاركة في مونديال الأندية، ولاقى فيها فريق الأهلي كل الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية.