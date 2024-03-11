

كشف شفيق السيد عمر أن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في طور وضع اللمسات الأخيرة لأحدث إنجازاتها المتمثلة في المسلسل التربوي «جزيرة الضاد» والذي يمثل نقلة في مسيرة هذا الصرح الإعلامي الخليجي المهم، وقال: تم اعتماد اسم «لغة الضاد» لأنه دليل وإشارة إلى حرف الضاد التي تتميز به اللغة العربية، بالإضافة إلى الأبعاد التربوية والاجتماعية التي يحملها العمل لأبنائنا وجمهورنا الحبيب في كل مكان من أنحاء العالم العربي، والعمل الجديد يجمع بين التمثيل الحي والدمى والموسيقى والغناء وغيرها من المضامين الفنية الابداعية.



وأضاف مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي: خلال العامين الماضيين من عمر المؤسسة تم الاهتمام بالمسرح، حيث تمت إعادة تأهيل المسرح التابع للمؤسسة ليكون جاهزا لاستقبال أكبر المشاريع الإنتاجية المسرحية، وهذا ما تم فعلا عبر مجموعة الأعمال التي أنجزتها المؤسسة في الفترة الأولى، وأيضا اتفاقيات التعاون المشترك مع عدد من أهم صناع الانتاج والترفيه والمسرح في الكويت.



وأردف: في خط متواز، تم استثمار السرداب الخاص التابع لمبنى المؤسسة والذي كان مهجورا لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان لإنشاء واحد من أحدث الاستديوهات الخاصة بصناعة الإنتاج الفني والدرامي والاعلامي، والاستديو اليوم جاهز لاستقبال أكبر المشاريع الانتاجية التلفزيونية.



وأكمل: على صعيد الإنتاج، حققت مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك مجموعة بارزة من الأعمال الوطنية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في المؤسسة، وأنجزنا أيضا مجموعة من الأعمال الإعلامية الخاصة بالمنظمات الخليجية، من بينها فيلم عن «الآثار» في دول المنطقة، ومجموعة أخرى من الأعمال ذات البعد الوطني لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي العربية.