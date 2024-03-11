

الدوحة - فريد عبدالباقي



يتمسك الغرافة بأمل المنافسة على لقب الدوري القطري هذا الموسم، وذلك عندما يلتقي مع معيذر في الـ 9:30 مساء اليوم على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري، في أولى سهرات شهر رمضان الكريم.



ويسعى الغرافة صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الريان صاحب الوصافة، إلى تحقيق الفوز من أجل الاقتراب من السد المتصدر، فيما يبحث معيذر عن طوق النجاة من شبح الهبوط، لاسيما أنه يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب القاع المرخية.



وكان الغرافة حقق فوزا كبيرا على معيذر في القسم الأول بنتيجة 5-2.



وفي مباراة ثانية، يحل المرخية ضيفا على الشمال في 9:30 مساء على ستاد البيت، باحثا على استمرار صحوته الأخيرة، في الجولتين الماضيتين عندما فاز على الوكرة 2-1، وتعادل سلبيا مع الدحيل حامل اللقب، وذلك سعيا للابتعاد عن خطر الهبوط المباشر.



على صعيد متصل، استمر غياب الحكم عبدالرحمن الجاسم، عن إدارة مباريات الجولة الـ 17 من الدوري القطري، للجولة الثالثة على التوالي، وتحديدا بعد الأزمة الشهيرة في لقاء الوكرة والسد بالجولة الـ 14، والتي شهدت العديد من الأحداث المؤسفة، أبرزها نزول رئيس الوكرة، الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، لأرضية الملعب اعتراضا على قرارات الحكم، ما تسبب في صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقافه لمدة ستة أشهر والمنع من دخول الملاعب، وتوقيع غرامة مالية وقدرها «100 ألف ريال قطري»، وذلك بسبب تصريحات رئيس الوكرة الإعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي.



من ناحية أخرى، اختتم وفد من الاتحاد الدولي لكرة السلة، زيارته إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة السلة عام 2027.



وشارك في النقاشات ممثلون من مؤسسة قطر، ومتحف قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3، وصندوق قطر للتنمية، والاتحاد القطري للرياضة المدرسية، وقطر للسياحة، ومؤسسة الجيل المبهر. كما جرى خلال الزيارة، مناقشة استراتيجية التسويق للحدث العالمي مع التركيز على الرؤية الشاملة والمشاركة الرقمية، والشراكات الاستراتيجية، لتأكيد الالتزام المشترك بتقديم نسخة استثنائية لمونديال كرة السلة.



وقام وفد الاتحاد الدولي بزيارة تفقدية للمنشآت التي ستستضيف منافسات البطولة والفنادق الرسمية للحدث العالمي الكبير.