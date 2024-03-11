

القاهرة - محمد سامي



فازت مصر بحق تنظيم دورة الألعاب الأفريقية المقرر تنظيمها في 2027، حيث أعرب وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي عن سعادته بحق تنظيم الدورة، مشيرا إلى أن مصر استضافت هذه البطولة مرة واحدة فقط في العام 1991، وأن عودة البطولة مرة أخرى إلى مصر أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز لجميع المصريين.



وشدد على أن الدعم اللامحدود من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرياضة في مصر وتطوير البنية التحتية يظهر جليا في استضافة مختلف البطولات الدولية والقارية، وهو ما يؤكد قوة مصر وثقلها، وأيضا اعتراف بقدرات مصر التنظيمية القوية، والتي تقدمت فيها مصر تقدما ملحوظا وأحرزت طفرة كبيرة في العديد من المجالات.



إلى هذا، وجه الأسطورة البرازيلية الظاهرة رونالدو التهنئة إلى النادي الأهلي وذلك عبر حسابه على «إنستغرام» بمناسبة فوز المارد الأحمر على منافسه الزمالك في نهائي كأس مصر في اللقاء الذي أقيم علي ملعب «الأول بارك» معقل نادي النصر السعودي، حيث نشر رونالدو صورا من تتويج الأهلي بالكأس معلقا عليها: «تهانينا».



يذكر أن الظاهرة رونالدو دخل إلى ملعب اللقاء قبيل صافرة البداية مرتديا قميص الأهلي رفقة الإيطالي المخضرم فرانشيسكو توتي أسطورة فريق روما الإيطالي الذي ارتدى قميص الزمالك، وسار معهما المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حاملا كأس مصر.



هذا، وكشف طبيب الأهلي أحمد جاب الله عن مدة غياب مهاجم الفريق الفلسطيني وسام أبوعلي عن الملاعب، قائلا: «وسام يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية، ومدة غيابه لن تزيد على أسبوعين»، مضيفا: «ياسر إبراهيم يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، ويخوض في الوقت الحالي المرحلة الأولى من التأهيل والعلاج من أجل تجهيزه للعودة».



وفي شأن الدوري المصري الممتاز، واصل الإسماعيلي مسلسل نتائجه الهزيلة وتعادل خارج ملعبه 1-1 مع المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 16، رافعا رصيده بقيادة مديره الفني إيهاب جلال إلى 14 نقطة في المركز 14، فيما رفع «ذئاب الجبل» رصيد نقاطهم إلى 9 نقاط في المركز قبل الأخير، ولكلا الفريقين مباراة مؤجلة.