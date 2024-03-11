أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس) في بيان أمس أنها ستعيد ضم الغابون التي علقت عضويتها بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا في 30 أغسطس.



وقرر ممثلو الـ11 في المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا خلال قمتها السنوية العادية التي عقدت أمس الاول في مالابو في غينيا الاستوائية، «رفع تعليق مشاركة الغابون»، وفقا للبيان الختامي الذي نشر على الموقع الالكتروني للمنظمة أمس.



وأفاد البيان بأن عملية إعادة ضم الغابون إلى المنظمة تقررت مع الأخذ في الاعتبار «التقدم الكبير في عملية العودة إلى النظام الدستوري التي تمت بدعم الشعب ووضع جدول زمني لمرحلة انتقالية مدتها 24 شهرا».



وأعلن المجلس العسكري بقيادة الجنرال أوليغوي نغويما الذي عينه لاحقا قادة الجيش والشرطة رئيسا انتقاليا، «نهاية نظام» علي بونغو بعد ساعة واحدة من إعلان إعادة انتخابه التي وصفها الانقلابيون بالمزورة.



واتهم العسكريون الأشخاص المقربين من رئيس الدولة المخلوع بـ«الفساد الكبير» والحكم الكارثي. ولقي ذلك ترحيب غالبية من الغابونيين مع وضع حد لـ55 عاما من حكم عائلة بونغو في الدولة الصغيرة الغنية بالنفط.



غير أن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا دانا الانقلاب وعلقا عضوية الغابون في مؤسساتهما حتى «العودة إلى النظام الدستوري».