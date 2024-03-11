بيروت ـ أحمد منصور



حذر مفتي جبل لبنان الشيخ د.محمد علي الجوزو من «ان اسرائيل أكبر خطر على الدول العربية ووجودها»، منبها من «مخططاتها التوسعية في المنطقة، التي تريد غزة اليوم، وبعدها قد تتمدد وتتوسع إلى دول عربية أخرى»، مشددا على «اننا إذ لم نستطع حماية غزة، لا يمكننا أن نحمي أنفسنا».



وفي الملف الداخلي اللبناني رأى الجوزو ـ في تصريح لـ «الأنباء» ـ ان اسرائيل لا يمكن ان تدخل إلى لبنان إلا بقرار أميركي، معتبرا ان الوجود اللبناني مرتبط بإرادة غربية، ومصلحة الغرب هي الحفاظ على الوجود المسيحي التاريخي في لبنان، مستبعدا أي حل قريب لمسألة الشغور الرئاسي في هذا الظرف بفعل التطورات الدولية والتدخل الإقليمي والدولي في لبنان.



وأضاف: ان رئيس الجمهورية الماروني في لبنان هو الذي يدفع الدول الغربية إلى التدخل لحماية لبنان والوقوف إلى جانبه، لأن هناك مصلحة طائفية، مؤكدا ان الوجود المسيحي في لبنان يساعد في تحرك الدول هذه لصالحنا، نحن لا نتكلم الا من خلال الواقع على الأرض وليس من منطلق طائفي، معتبرا ان فرنسا التي تقف إلى جانب لبنان، لن تسمح بدخول لبنان الحرب، لأنه قاعدة غربية ـ عربية، إذ ان لبنان ليس عربيا 100%.



ووجه الجوزو تحية إلى الدول العربية، لاسيما دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والكويت، التي كان لهما دور كبير في وقف الحرب الأهلية في لبنان، مشددا على ان لبنان لا يمكن إلا ان يكون ضمن الحضن العربي، لافتا إلى ان السعودية هي محط أنظار كل المسلمين، كونها مكان حج المسلمين، منوها بجهود قادة الكويت عبر التاريخ في دعمهم لبنان، مؤكدا ان دول الخليج هي شقيقة لبنان، الذي لا يمكن ان يخرج من عروبته مهما كانت الظروف والتحديات.