بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز ساري، عن صدور تعميم إداري يحدد دوام العمل بكل قطاعات وزارة الشؤون وفق الآتي:



تكون مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك من كل عام «مرنة» خلال الأيام (من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع) تبدأ من الساعة 8:30 صباحا حتى 10:30 صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، على أن ينصرف بعد استكمال أربع ساعات ونصف عمل حسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان (15 دقيقة) في بداية الدوام أو في نهايته، بالإضافة إلى فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام (15 دقيقة) وكذلك نظام الاستئذان، كما لا يمس بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.