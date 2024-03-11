احتفل في قصر بيان بتسلم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير إلير هوسا سفيرا لجمهورية ألبانيا والسفير تشان آي سفيرا لجمهورية اتحاد ميانمار والسفير محمد كريم البودالي سفيرا لجمهورية تونس والسفير كارين هيديكو ساساهارا سفيرة للولايات المتحدة الأميركية والسفير د. لورينزو موريني سفيرا لجمهورية إيطاليا، وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.



هذا، وقد حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا الصديقة أداما بارو تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وتسلم الرسالة وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال استقباله وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا الصديقة د.مامادو تنغارا بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.



وقد تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتطويرها في المجالات ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة والتنسيق المشترك بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية والدولية وبحث كل ما من شأنه أن يعزز دعائم الأمن والسلم الدوليين.