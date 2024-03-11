بداح العنزي



حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاشتراطات المتعلقة بتخصيص المساجد ودور ومراكز تحفيظ القرآن والمتضمنة ألا تقل المساحة عن أقرب مسجد قائم في مناطق السكن الخاص عن 500م2.



وتضمن قرار «الأوقاف» تصنيف المساجد وفقا للفئات التالية:



٭ مسجد فئة (أ): مساحته لا تقل عن (200م2) ولا تتجاوز (400م2) ويسمح بتخصيصه في المواقع الكائنة داخل حدود الواجهات البحرية والحدائق العامة والمواقع الحكومية، ولا يشترط توفير مواقف للسيارات لمساجد هذه الفئة.



٭ مسجد فئة (ب): مساحته لا تقل عن (400م2) ويسمح بتخصيصه في المواقع التي لم يرد ذكرها بمساجد الفئة (أ) على أن يتم توفير مواقف سيارات لمساجد هذه الفئة وفقا للأنظمة المرعية في البلدية.



كما يشترط عند النظر في طلبات تخصيص المساجد ودور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم مراعاة الأمور التالية:



٭ لا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم في مناطق السكن الخاص عن (500م).



٭ لا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم في مناطق السكن الاستثماري والمناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية عن (250م) عند طلب تخصيصها.



٭ لا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم عن (10كم) للمساجد المطلوب تخصيصها أو إنشائها على طرق السفر السريعة.



٭ لا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم عن (1500م) في مناطق الشاليهات ومناطق الحيازات الزراعية.



٭ موافقة الجيران على تخصيص مساجد مستحدثة في مناطق السكن الخاص في حال وجود جيران مجاورين للمسجد، وفقا للأنظمة المرعية في البلدية.



٭ يجب توفير مواقف سيارات وسكن عائلي للإمام والمؤذن بالمساجد المستحدثة في مناطق الشاليهات شريطة موافقة وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة).



٭ يجب توفير مواقف سيارات وسكن عائلي للإمام والمؤذن بالمساجد المستحدثة في المناطق الزراعية، وفي حالة إذا كان الموقع المطلوب تخصيصه ضمن حيازة زراعية فيتم استقطاع المساحة المطلوب تخصيصها للمسجد ومواقف السيارات والسكن العائلي للإمام والمؤذن من تلك الحيازة، وشريطة موافقة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.



٭ يشترط عند تخصيص مواقع المباني الإدارية ودور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية ألا تقل المساحة المطلوب تخصيصها من 500 متر مع توفير مواقف سيارات لها وذلك وفقا لشروط وضوابط البناء المقررة لدى البلدية.



كما يشترط في مواقع تخصيص سكن عائلي للأئمة والمؤذنين مراعاة الآتي:



يجب ألا تقل مساحة القسيمة للسكن العائلي عن (250م2) ويجوز أن يتكون المبنى من عدد 2 دور شريطة أن يشكل كل دور منها وحدة واحدة أو وحدات منفصلة، وفقا للشروط التالية:



أ - يسمح بتخصيص السكن العائلي داخل حدود المسجد القائم إذا كانت مساحة المسجد تسمح بذلك.



ب - يسمح بتخصيص السكن العائلي ملاصقا لسور المسجد القائم وفقا للاشتراطات الفنية الواردة بهذه اللائحة ولوائح البناء المعمول بها في البلدية، ويشترط موافقة الجيران المجاورين للمسجد في المناطق السكنية فقط.



ت - يجب في كل الأحوال مراعاة عدم الإخلال بالطابع المعماري والشكل الجمالي للمسجد عند تصميم السكن العائلي للإمام والمؤذن.