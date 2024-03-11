عاطف رمضان



أعلن وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام رئيس اللجنة التنسيقية لمنصة وزارة الاعلام الرقمية سعد العازمي عن التفاصيل الفنية لمنصة «51» الرقمية المتكاملة لوزارة الاعلام التي سيتم اطلاقها في 12 مايو المقبل كترجمة لاستراتيجية الوزارة (2021-2026) في التحول الرقمي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مقر الوزارة بحضور عدد من قياديي وزارة الاعلام.



وأضاف العازمي أن من أهداف إطلاق المنصة مواكبة التقنيات الحديثة في مجال الاعلام وتطوير أساليب وأدوات التسويق الاعلامي والاعلاني وتنمية وتعظيم الموارد المالية للدولة ودعم وتشجيع الكفاءات الإبداعية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن المنصة تعتبر واحدة من أهم أوجه تعظيم الموارد المالية للدولة الخاصة بوزارة الإعلام من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في هذه المزايدة، حيث ستحقق عائدا ماليا للوزارة بقيمة 5.050 ملايين دينار خلال خمس سنوات بالاضافة إلى 10% من صافي أرباح الاعلانات و10% من الاشتراكات وفقا للعقد المبرم مع الشركة المشغلة على أن تحتفظ الوزارة بأرشيفها الخاص بها وتمتلك العلامة التجارية وجميع ما يعرض من خلال المنصة.



وأوضح العازمي: اننا نشهد تفاصيل منصة رقمية متكاملة بالتعاون مع الشركة الكويتية المشغلة «فاست للاتصالات»، إذ تتزامن انطلاقة المنصة مع ذكرى انطلاقة الإذاعة الكويتية بتاريخ 12 مايو 1951، مشيرا إلى ان العمل من خلال الفريق المختص حتى تاريخ الانطلاقة في الفترة القادمة على توفير بعض المواد بما في ذلك بعض البرامج الخاصة بشهر رمضان المبارك من خلال منصة Kuwait tv الرقمية إلى حين التحول إلى منصة «51» الجديدة كليا.



وبين ان المنصة هي بوابة تفتح آفاقا جديدة للمحتوى الرقمي تتجاوز الطرق التقليدية وتسمح للمستخدم بالوصول إلى المحتوى التلفزيوني والإذاعي بكل يسر وسهولة، كما تتيح مشاهدة الأعمال الارشيفية الخالدة والبث المباشر لجميع قنوات تلفزيون دولة الكويت ومحطاتها الإذاعية.



وذكر ان المنصة صممت لتكون صديقة للأسرة تعمل ضمن ضوابط وسياسات وزارة الاعلام وتعكس قيم الثقافة الكويتية الأصيلة وإبداع أبنائها في المجالات الإعلامية والفنية والتوعوية والرياضية والدرامية وتحوي في طياتها تاريخ الإعلام والفن الكويتي الأصيل.



وأعرب العازمي بالنيابة عن وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الاعلام د.ناصر محيسن عن الشكر للفريق المشرف والمنفذ لمشروع المنصة وكل الجهود المبذولة لإنجاح هذا العمل، وليكون إضافة أخرى في مسيرة الاعلام الكويتي الذي بدأ بعبارة «هنا.. الكويت».



من جانبها، أكدت ممثل شركة فاست للاتصالات نوف المشعان ان التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي يؤكد الالتزام المشترك بالنهضة بالخدمات من خلال تعزيز التعاون من خلال استغلال الخبرات الفنية الفريدة والبنية التحتية المتميزة التي نمتلكها.



وقالت المشعان ان مشروعنا هذا يفتح أبوابا جديدة لقيمة وغنى الأرشيف الكويتي من المحتوى المرئي والمسموع، جاعلا إياه متاحا للعرض في جميع دول العالم، إنه ليس فقط عرض لتاريخ وثقافة الكويت العريقة بل أيضا منصة لتعزيز اللغة العربية وخلق بيئة آمنة بمحتوى مناسب للأسرة.