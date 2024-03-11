أقامت الجامعة الأمريكية في الكويت AUK حفلها السنوي لتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس، تقديرا للجهود البحثية المميزة التي بذلوها للارتقاء بالبحث العلمي في مختلف التخصصات.



وأكدت رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت أ.د.روضة عواد، أن مساهمات أعضاء هيئة التدريس تثري مكانة الجامعة، قائلة: إن دوركم في هذه الرحلة لا يقدر بثمن، وقد استطعتم إلهام ليس فقط الطلبة بل كل شخص منا للتفكير بشكل أعمق والقيام بعمل أفضل، كما أن العمل الجاد لأعضاء هيئة التدريس هو الذي جعل الجامعة مكانا يتجاوز فيه التعليم الفصول الدراسية، إذ يقدم الأكاديميون أدوات لتغيير العالم.



واستعرض مدير مركز الأبحاث والمنح العلمية د.إياد أبو دوش، إحصائيات متعددة لتوضيح المخرجات البحثية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس، إذ تم إدراج العديد من الأبحاث في قاعدة البيانات العالمية SCOPUS والتي تضم عددا كبيرا من الأبحاث المرموقة التي نشرت في مجلات علمية محكمة، ما يعكس التأثير العلمي ومستوى الأبحاث المنتجة في الجامعة.



واعترافا بالإنجازات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في جميع الكليات، سلطت الباحثة المساعدة بالمركز أفصح عبدالله، الضوء على الدور المحوري للبحث العلمي داخل الجامعة، كما تم تكريم كل من د.إياد أبو دوش ود.أحمد الصبر ود.كلارك ستويكلي تقديرا لجهودهم البحثية المثالية التي تسهم بشكل كبير في مجالات تخصصهم.



وتحرص الجامعة الأمريكية في الكويت على تشجيع أعضاء هيئة التدريس لإثراء الإنتاج البحثي، حيث يعتبر دعم البحث محورا أساسيا لتقدم المجتمعات وتطورها، كما يمنح الفرصة لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في حل المشكلات التي تواجهنا، وتعزز فهمنا للعالم بشكل عام، ما يسهم في تطوير المجتمعات ورفاهيته.