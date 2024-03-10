يعقوب العوضي



توج الكويت "العميد" رسميا بالميداليات الذهبية بعد فوزه على القادسية في المباراة النهائية على كأس السوبر 40-35 بعد منافسة شديدة من الطرفين بحضور جماهيري، وحصل لاعبو القادسية على الميداليات الفضية وكاظمة ثالثا بالميداليات البرونزية.



من جهته، قال علي صفر حارس الكويت: حققنا اللقب أمام فريق قوي وكبير مثل القادسية، واستطعنا تنفيذ توجيهات الجهازين الإداري والفني، واستطعنا تجاوز الاختبار الصعب بنجاح، خاصة ان الفريق خاض مباراة صعبة في الدور نصف النهائي أمام كاظمة فلم يكن الطريق مفروشا بالورود، وأشكر جميع من ساند فريقنا العميد.