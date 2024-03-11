أعلنت «هيئة التفاوض السورية» موافقتها على المشاركة في أعمال الجولة التاسعة للجنة الدستورية، المقررة في شهر أبريل المقبل، بناء على دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.



جاء ذلك في بيان ختامي بعد اجتماع لهيئة التفاوض السورية على مدى يومين بمدينة إسطنبول أمس الأول، استعرضت فيه تقارير لجانها وناقشت الوضع السياسي العام، واستمعت لإحاطة سياسية شاملة من رئيس الهيئة بدر جاموس.



وذكرت الهيئة في بيانها أنها تناولت «دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سورية لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في جنيف خلال الفترة ما بين 22-26 أبريل المقبل، والتي أرسلت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع».



وأعربت الهيئة عن «استعدادها للعمل الإيجابي البناء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسورية، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254»، مؤكدة أن «العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، والتي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، هي المدخل الوحيد للحل السياسي في سورية».