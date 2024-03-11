كمال كبشة: باكيدج الـ 10 الأواخر بخيارات الـ VIP أسعاره نحو 2500 دينار للغرفة

محمد البشير: تذاكر السفر من 114 ديناراً وتصل إلى 150 ديناراً بعطلة نهاية الأسبوع



علي إبراهيم



تشهد رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين، حيث يأتي موسم عمرة شهر رمضان هذا العام وسط تنافس كبير بين شركات السياحة والسفر لتقديم خدمات مميزة بأقل الأسعار وسط تحفيز مباشر من التيسيرات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في إدارة التأشيرات إلى جانب افتتاح العديد من الفنادق التي ساهمت في زيادة السعة الاستيعابية لقطاع الضيافة في المملكة، وهو ما يزيد المعروض ويتيح أمام الشركات تقديم «باكيدجات» مميزة بأسعار تنافسية تناسب كل الشرائح.



ووفقا لمختصين في قطاع السياحة والسفر قالوا لـ «الأنباء» ان أسعار العمرة طيران خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الفضيل تبدأ من 200 دينار للفرد لمدة 3 أيام شامل تذكرة الطيران وليلتين بفندق، أما العمرة برا فإن الأسعار تبدأ بمستوى 80 ديناراً للفرد متضمنة التأشيرة لمدة 7 أيام، بينما ترتفع التكلفة إلى مستوى 2500 دينار بالسفر جوا في عمرة الـ 10 الأواخر للغرفة الواحدة في الفنادق المطلة على الحرم.



وقال عدد من مسؤولي مكاتب السياحة إن أسعار تذاكر السفر للأيام الأولي من شهر رمضان تتراوح بين 114و 128 دينارا للشخص الواحد على الدرجة السياحية، وترتفع في مستوى 150 دينارا للشخص على الدرجة السياحية حال الرغبة في السفر بعطلة نهاية الأسبوع.



في البداية، قال الخبير السياحي كمال كبشة إن عمرة رمضان تعد سمة رئيسية للشهر الكريم في الكويت، إذ تشهد مكاتب السياحة والسفر ومكاتب الحج والعمرة طلبات كثيفة من قبل المواطنين والمقيمين على الحجوزات، والتي تتفاوت أسعارها وفقا لخيارات مستوى الفنادق وحجوزات الطيران ومدة البقاء داخل الأراضي السعودية.



وأكد أن التسهيلات التي وضعتها المملكة العربية السعودية في الحصول على الفيزا لضيوفها من المعتمرين أدت ألي زيادة الطلب على العمرة، إلى جانب الإجراءات التنظيمية الخاصة بتحديد وقت الدخول إلى الحرم المكي وزياره الروضة الشريفة عبر برنامج «نسك»، والذي لاقى استحسان الجميع.



وأشار كبشة إلى أن موسم عمرة رمضان الحالي سيكون أكثر تنافسية لجهة الأسعار، خصوصا أن المملكة شهدت افتتاح أعداد إضافية من الفنادق الجاهزة لاستقبال المعتمرين، وهو ما سيجعل هناك مستويات أسعار تنافسية يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها وفقا لخياراتهم وحجم الإنفاق المرصود من جهتهم للرحلة.



وذكر أن أسعار العمرة في الأيام العادية خلال شهر رمضان في غير الـ 10 الأواخر لمدة ليلتين أو 3 أيام تبدأ بمتوسط 200 دينار للفرد متضمنة حجوزات السفر والفندق، وهذا الرقم قابل للتغير وفقا لخيارات العميل للسكن.



وأشار إلى أن أسعار باكيدج عمرة الـ 10 الأواخر هذا العام بخيارات الـ VIP وما تتضمنه من تذاكر الطيران وفنادق الـ 5 نجوم القريبة على الحرم تبدأ بأسعار من مستوى الـ 30 ألف ريال (نحو 2500 دينار) للغرفة المستقلة أو سويت صغير في أقرب نقطة من الحرم المكي طوال تلك الفترة.



ولفت إلى أن الأسعار يمكن أن تتغير وفقا للخيارات التي يحددها المعتمرون لجهة مستوى الفندق وعدد الأسرة وكذلك توقيت السفر، إذ يمكن للعملاء وضع برنامج العمرة الخاص بهم ومن ثم تحديد التكلفة في المجمل وفقا لعدد الأشخاص والخدمات المقدمة لهم.



من جهته، قال مدير عام شركة «باش فيزا» محمد البشير إن التسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية من خلال طرحها خيارات الفيزا السياحية رفعت بصورة ملحوظة الإقبال على حجوزات العمرة طوال العام، فيما ترتفع معدلات الإقبال على حجز «باكيدجات عمرة رمضان» تحديدا نظرا لكون الفيزا بحوزة المعتمرين فعليا.



وأشار إلى أن أسعار تذاكر السفر خلال الـ 20 يوما الأولى من شهر رمضان تتراوح بين 114 و128 دينارا للشخص الواحد على الدرجة السياحية، وترتفع في مستوى الـ 150 دينارا للشخص على الدرجة السياحية حال الرغبة في السفر بعطلة نهاية الأسبوع التي غالبا ما يكون السفر فيها يوم الخميس والعودة يوم الأحد.



وذكر أن سعر الليلة الواحدة في الفندق خلال شهر رمضان لشخص واحد في غرفة واحدة تتراوح بين 50 و300 دينار حسب مدى قربها من الحرم المكي، بينما يمكن الحصول على مستويات أسعار أقل في فنادق بأماكن أبعد، وكذلك يمكن تقليل التكلفة بخيارات حجوزات الفنادق التي تضم غرفا لأكثر من شخص واحد.



ولفت إلى أن التسهيلات التي تقدمها المملكة أتاحت الكثير من الخيارات أمام المعتمرين من الكويت سواء مواطنون أو مقيمون بدءا من إصدار الفيزا لمدة عام للمقيمين وصولا إلى خيارات حجوزات الفنادق، والتي يمكن من خلالها الوصول إلى مستوى مقبول لتكلفة العمرة يناسب كل الشرائح.



إلى ذلك، طرحت العديد من مكاتب الحج والعمرة برامجها لرحلات العمرة برا خلال شهر رمضان والتي تبدأ بأسعار في مستوى الـ 40 دينارا وتصل إلى 110 دنانير من دون سعر التأشيرة الذي يرفع التكلفة لتكون بين 80 و150 دينارا في رحلات تتراوح مدتها بين 7 و11 يوما مع المرور بالمدينة من خلال باصات حديثة، وتطرح شركات أخرى الرحلة بالتأشيرة لمدة 7 أيام في الأيام العادية بسعر 80 دينارا، فيما تصل التكلفة إلى نحو 95 دينارا في رحلات تمتد إلى 11 يوما.