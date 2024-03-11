

يحيى حميدان



أعلنت إدارة نادي الكويت عن توقيعها بشكل رسمي مع المحترف العاجي جمعة سعيد لتدعيم صفوف فريق الكرة فيما تبقى من الموسم الحالي. وسبق لجمعة أن مثل «الأبيض» لعدة مواسم وحقق معه عدة إنجازات على المستوى المحلي.



وفي شأن آخر، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لكرة القدم للشؤون الفنية هايف الديحاني أن اللجنة التنفيذية في الاتحاد قد قررت إسقاط جميع الإندارات التي تم توقيعها على اللاعبين في كافة مسابقات السن العام مع الإبقاء على العقوبات والايقافات الصادرة عن لجنة الانضباط.

وأوضح الديحاني أن القرار جاء بناء على رغبة مجلس الإدارة في إتاحة الفرصة لجميع الأندية لدخول القسم الثالث بسجل نظيف من الإندارات، مما يساعد على زيادة حدة التنافس.

واستفاد كل من العربي والنصر من هذا القرار، حيث تعرض مدافع «الأخضر» للطرد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في مواجهة كاظمة، وكان من المفترض ألا يشارك امام «العنابي» في أولى مباريات الـ6 الكبار، ونفس الحال ينطبق على النصر الذي تعتبر استفادته مضاعفة لأن مدافعه عمرو ميداني الذي طرد في مواجهة الكويت كان من المفترض أن يغيب في مواجهتين أمام «الأخضر»و«الأبيض» لكنه بعد هذا القرار سيشارك مع فريقه بشكل طبيعي.