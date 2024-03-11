

يعقوب العوضي



انتزع الكويت لقب بطولة كأس «سوبر كرة اليد» من القادسية بعد الفوز عليه بنتيجة 40-34 مساء أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، وانتهى الشوط الأول «كويتاوي» أيضا بنتيجة 19-15، أدار المباراة الحكمان عبدالرحمن الملا ومحمد أسد.



سيطر «الأبيض» على المواجهة جملة وتفصيلا بعد الثلث الأول من الشوط الأول، إذ استغل مدرب الفريق هيثم الرشيدي تراجع «الأصفر»، الذي عانى من غياب مبارك الخالدي بداعي الإصابة، وتقدم الكويت بالنتيجة عبر فرانكيس كارول وأنخيل هيرنانديز، ورغم محاولات «الملكي» لتقليص الفارق عبر باقر خريبط ومحمد جاسم وعبدالعزيز سالمين وعبدالرحمن المزين، إلا ان المحاولات باءت بالفشل، ليحسم «العميد» اللقاء لصالحه مع الثلث الثاني من الشوط الثاني مبتعدا بفارق الأهداف بشكل مريح.



وحل كاظمة ثالثا بفوزه على برقان بنتيجة 37-28.



وبعد المباراة النهائية، قدم نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري وأمين السر قايد العدواني وأمين السر المساعد عبدالله الذياب وعضو الإدارة مبارك الديحاني كأس البطولة لكابتن الكويت عبدالله الخميس.



وقبل انطلاق النهائي، قام الاتحاد عبر ‏نائب الرئيس شبيب الهاجري ورئيس لجنة الحكام هاني أبل ونائب رئيس لجنة الحكام مشاري الرميح بتكريم الطاقم التحكيمي المكون من محمد بولند وعبدالله أبوالملح لحصولهما على الشارة القارية.



إلى ذلك، توج فريق تحت 17 سنة بنادي الكويت بلقب بطولة كأس اتحاد كرة اليد أمس الأول عقب فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية على القرين 39-28، فيما احتل العربي المركز الثالث بفوزه على اليرموك 21-20.



هذا، وقام نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري بتسليم كأس البطولة والميداليات للفرق المتوجة، رافقه أمين السر المساعد عبدالله الذياب ومدير اللعبة بنادي القرين عبدالعزيز يالوس وإداري اليد في نادي الكويت فيصل العنزي، كما تم تكريم الطاقم التحكيمي للنهائي المكون من يعقوب اليوسفي وفواز الخطيب.



وفي هذا الإطار، أشاد الهاجري بمستوى الفرق المشاركة في البطولة والتزام الأندية وتعاونها مع الاتحاد في سبيل الوصول إلى أفضل النتائج وإخراج أفضل ما في اللاعبين، وقال: «الاهتمام بالمراحل السنية ينعكس على اللاعبين إيجابيا، ويدفعهم لتحديات تتناسب مع إمكانياتهم لتتجلى في النهاية مواهب كبيرة تنضم للمنتخبات الوطنية لترفع اسم وعلم الكويت بالمحافل الدولية المختلفة».