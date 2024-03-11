

هادي العنزي



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي السالمية يوسف الجاسم، أن «السماوي» جاهز تماما لملاقاة نظيره القادسية مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الحاسم لمجموعة البطولة على لقب دوري زين الممتاز للموسم الكروي 2023-2024، والذي يقام من قسمين بنظام الذهاب والإياب. وقال الجاسم لـ «الأنباء» إن مواجهة «الأصفر» تعد مهمة دائما، ولعل ما زاد من أهميتها كونها تأتي بداية للدور الحاسم على لقب أطول مسابقة في الموسم. وقد أعد المدرب الكرواتي انتي ميشا عدته للمواجهة، سعيا نحو الفوز ولا سواه، وذلك لأفضل بداية ممكنة، ولمحاولة الفوز في أغلب المباريات».



وذكر أن السالمية لا يعاني من أي إصابة في صفوفه بعدما استعاد جهود مدافعه فهد المجمد في المباراة الأخيرة أمام الفحيحيل، والذي قدم أداء جيدا بالشوط الثاني من المباراة، مضيفا: «جميع اللاعبين في أتم جاهزية فنية وبدنية ممكنة، ولا توجد إيقافات بين صفوفهم، مما يبشر بأداء متكامل للسماوي».