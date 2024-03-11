

أكد نادي الألعاب الشتوية الكويتي، أنه يكثف استعداداته الفنية والتنظيمية لاستضافة بطولة كأس العالم لهوكي الجليد للرجال 2024 المستوى الرابع في أبريل المقبل بمشاركة منتخبات منغوليا وإندونيسيا وماليزيا إضافة إلى منتخب الكويت. وقال نائب رئيس النادي خالد المطيري إن النادي يقوم بصيانة شاملة للصالة الثلجية وتحديث غرف الحكام واللاعبين والمدربين والعيادة الطبية وغيرها من الأمور الفنية بما يتناسب مع متطلبات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد باعتباره المباشر على البطولة، مضيفا ان النادي تعاقد مع شركة ألمانية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة الهوكي لتجهيز الصالة وتكثيف الثلج وتخطيط الملعب وتغميق الخطوط وفق الاشتراطات الدولية، كما يعمل على تطوير مدرجات الجماهير والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار.



وأوضح أن هذه الأعمال تهدف إلى إظهار البطولة بما يليق برياضة هوكي الجليد الكويتية، لاسيما أنها ستشهد حضور أبرز قيادات اللعبة من الاتحاد الدولي وباقي الاتحادات الإقليمية التابعة له، منوها بجهود اللجان العاملة باللجنة المنظمة للبطولة لإنهاء العمل قبل فترة كافية من انطلاق البطولة.



وأشار إلى أن منتخبنا للعبة يعتزم إقامة معسكر خارجي في الفترة المقبلة استعدادا للبطولة، كما أن اللاعبين يتدربون حاليا خارج الثلج لتقوية لياقتهم البدنية قبل العودة للتدريبات بالصالة الثلجية في الفترة المقبلة.