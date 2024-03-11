

في نجاح جديد للمملكة العربية السعودية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة، توّج وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل بالمركز الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، ضمن الجولة الثانية في موسم سباقات الفورمولا 1، ليحصد بذلك بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية ثاني ألقاب الموسم الحالي بعد سباق البحرين الأسبوع الماضي.



وشهد السباق حضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، والذي توج المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بل بالمركز الثاني، فيما توج رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو م.ياسر الرميان، سائق فريق فيراري المونغاسكي شارل لوكلير بالمركز الثالث، فيما حضر السباق كل من رئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA محمد بن سليم، والرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، والرئيس التنفيذي لمجموعة STC م.عليان الوتيد، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو م.أمين الناصر.

وصعد فيرستابن إلى منصة التتويج للمرة الـ 100 في مسيرته في سعيه للقبه الرابع تواليا، في حين أثبتت مجريات الجولة الثانية التي أقيمت في شوارع جدة أن ريد بول وسائقه الهولندي سيهيمنان مرة جديدة على البطولة.

وجاءت نتائج المتسابقين في جائزة السعودية الكبرى على النحو الآتي: المركز الرابع أوسكار بياستري (ماكلارين)، والخامس فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، والسادس جورج راسل (مرسيدس)، والسابع أوليفر بيرمان (فيراري)، والثامن لاندو نوريس (ماكلارين)، وكان المركز التاسع من نصيب لويس هاميلتون (مرسيدس)، والعاشر نيكو هولكينبيرغ (هاس).



يذكر أن الجولة الثالثة من سباقات موسم فورمولا 1 ستكون تحت اسم «جائزة أستراليا الكبرى»، وذلك في الفترة ما بين 24 و 27 الجاري.