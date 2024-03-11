

انتهت قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين ليفربول وضيفه مان سيتي بالتعادل 1-1 مساء أمس على ملعب «أنفيلد» ضمن المرحلة الـ 28 من المسابقة.



ووضع جون ستونز «السيتي» في المقدمة (23)، قبل أن يعادل أصحاب الضيافة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (50).



وأهدى هذا التعادل صدارة «البريمييرليغ» لأرسنال برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما أصبح مان سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.



وعاد توتنهام بقوة إلى صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا بفوزه الكاسح على أستون فيلا 4-0.



واستعاد برايتون عافيته بتحقيقه الفوز الأول بعد ثلاث خسارات متتالية في جميع المسابقات، وذلك على ضيفه نوتنغهام فوريست 1-0.



وتعادل وست هام مع ضيفه بيرنلي 2-2.



هذا، وقاد الألماني كاي هافيرتس فريقه أرسنال إلى الفوز على ضيفه برينتفورد 2-1، ليسجل «المدفعجية» فوزه الثامن تواليا في «البريمييرليغ».



وقال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال «إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا الدوري، ويسعدني أن أكون جزءا من شيء مميز نحاول تحقيقه»، مؤكدا أن الهدف التاسع لهافيرتس، الذي تعرض لانتقادات شديدة منذ انتقاله من تشلسي، يعكس تعطش أرسنال لتعويض خسارته فارق ثماني نقاط في سباق اللقب الموسم الماضي الذي عاد إلى «السيتي».



وأكد أرتيتا أن فريقه أظهر الشجاعة وكوفئ بالفوز، مضيفا «هذا هو الشيء الجميل في هذا الملعب، إنهم يدعمونا بعد الأخطاء»، في اشارة إلى خطأ الحارس رامسدال.



وعزز ولفرهامبتون حظوظه بالمشاركة في احدى المسابقات الاوروبية في الموسم المقبل بفوزه على فولام 2-1.



وعاد لوتون تاون الثامن عشر، الذي يصارع للبقاء، بتعادل ثمين في الوقت القاتل أمام مضيفه كريستال بالاس 1-1.



وفرط شيفيلد يونايتد بتقدمه بهدفين أمام مضيفه بورنموث ليخرج بتعادل 2-2، ويلتقي اليوم تشلسي نظيره نيوكاسل يونايتد في مواجهة متكافئة في ختام الجولة الـ 28 للدوري الانجليزي.