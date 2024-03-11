نشر قصر كنسينغتون عبر شبكات التواصل أول صورة رسمية للأميرة كيت بعد شهرين على خضوعها لعملية جراحية في البطن، وتوجه بالشكر للبريطانيين على دعمهم قرينة وريث العرش.



وتظهر الصورة أميرة ويلز باسمة وهي تجلس على كرسي في الحديقة، ومحاطة بأولادها الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس الذين يظهرون وهم يضحكون. وذكر التعليق المرفق بالمنشور أن الصورة التقطها الأمير وليام. وجاء في رسالة قصيرة مرفقة وموقعة بحرف «C» الحرف الأول من اسم الأميرة: «شكرا على أمنياتكم ودعمكم طوال الشهرين الفائتين. أتمنى للجميع عيد أم سعيدا». ويصادف عيد الأم في المملكة المتحدة تاريخ 10 مارس.



وأوضح القصر في بيان، أن الصورة التقطت «في وندسور خلال هذا الأسبوع».