

شهر غير عادي، تملؤه دورة برامج غير عادية، فمع دخول شهر رمضان المبارك، سيكون مشاهدو شاشة تلفزيون «الراي» على موعد مع باقة من البرامج المنوعة التي ترضي ذائقتهم.



وترسيخا لنجاح الإستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى مواءمة الإنتاجات المصورة، لتعرض عبر مختلف منصات النشر الرقمية إضافة إلى التلفزيون، مع الإبقاء على الهدف الأساسي لها، بتقديم محتوى يليق بالمشاهدين، تأتي الدورة البرامجية الجديدة لـ«الراي قمرنا» هذا العام.



في شهر الخير الذي يطرق الأبواب، تضيء شاشة تلفزيون «الراي»، دورة برامجية مميزة تتضمن 12 برنامجا، بينها 11 حصريا، أتت بعد تفكير عميق وجهد كبير لتقديم ما هو مميز.



وكما كل عام، تتنوع البرامج، بين تلك المنوعة التي يحافظ منها على بعض الوجوه، لتبحر في عالم المنوعات من حوارات وجولات في عالم الخير والعطاء ومسابقات وطبخ، متطرقة إلى الجوانب الطبية والسهرات الكوميدية، إضافة إلى البرامج الدينية.



البرامج المنوعة



تحتوي سلة البرامج المنوعة هذا العام على العديد من البرامج التي ترضي ذائقة المشاهدين، وتأتي استثمارا لنجاح العديد من البرامج، فيعود «نبض الكويت» الفنان القدير نبيل شعيل للموسم الثالث على التوالي كمقدم، فيما يطل الإعلامي عمر العثمان للعام الثاني موثقا طوال الشهر الكريم العديد من المشاريع الإنسانية في دول العالم.



أما الشيف الإيطالي ماركو، فسيخوض تجربة جديدة مع الطبخ، داخل مكان سري، تتواجد فيه روان المرزوق لتجسد دور الفتاة الكويتية التي تضيف حسا كوميديا إلى البرنامج.



ومن المفاجآت الجديدة، ظهور الفنان محمد الحملي على الشاشة، مستضيفا عددا من الفنانين في أجواء فكاهية وترفيهية، إضافة إلى إطلالة الإعلامي علي نجم، جامعا فريقين داخل الاستديو من أجل المنافسة والفوز.



ويستمر عبدالعزيز النبهان في رحلته الميدانية بحثا عن الرابحين في «كاش مع النبهان».



كما ستكون المفاهيم الصحية حاضرة في الدورة البرامجية، مع الأطباء علي العميري وعمر الهنيدي وعبدالرحمن أسد الكندري.