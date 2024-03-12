بشرى شعبان

برعاية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري المطيري، نظمت إدارة التوعية والإرشاد بقطاع الرعاية الاجتماعية ملتقى التوعية الرمضاني 20 تحت شعار «نفحات لأبناء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية».



وقال مدير إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان إن الإدارة تسعى لتحقيق رسالتها في تنشئة جيل واع راشد، وذلك من خلال استضافة المشايخ والدعاة لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث تمت استضافة الشيخ د.عثمان الخميس والشيخ د.ياسر المحيمد من مملكة البحرين في لقاء مفتوح مع أبناء الحضانة العائلية، ومحاضرة بعنوان «لعلكم تتقون» للشيخ رائد الحزيمي لنزلاء رعاية الأحداث، ومحاضرة «إلا الصوم» للشيخ د.يعقوب اللوغاني لنزلاء دار الملاحظة، ومحاضرة «نفحات» للداعية فوزية الماجد لفتيات إدارة الحضانة العائلية، ومسابقة «الريان» لموظفات قطاع الرعاية الاجتماعية وغيرها من الفعاليات.