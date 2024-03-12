عاطف رمضان



أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة ديوان المحاسبة لترسية مناقصة توريد وتركيب أجهزة ومعدات لمختبرات الطرق بقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث.



وقالت المصادر إن الموافقة على الترسية تشمل 9مجموعات لتوريد وتركيب وتشغيل وتدريب الكوادر الوطنية على أجهزة ومعدات لمختبرات الطرق بقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بهدف تعزيز المختبرات ودعمها للقيام بفحوصات التربة واختبارات تقييم الرصف للطبقات الأسفلتية والترابية.



وكشفت المصادر ان الوزارة تسير حاليا في إجراءات التعاقد لهذه الأجهزة، ودعم مختبرات الطرق وتقييم الرصف بأجهزة ومعدات تواكب احدث ما تم التوصل إليه من تقنيات لتوثيق جودة الأعمال المنفذة لإنشاء وصيانة الطرق في الكويت، لافتة إلى ان توريد وتركيب وتشغيل وتدريب الكوادر الوطنية لاجهزة ومعدات متطورة لمختبرات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث ضمن مناقصة اخرى بصدد طرحها في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ما يسهم في دعم المركز واختبارات توثيق الجودة.



وأشارت إلى ان الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بالتكليف م.إيمان العمر تنفذ استراتيجية معدة مسبقا وفق توجيهات وزيرة الأشغال م.نورة المشعان لرفع مستوى أداء مركز الفحوصات من خلال تطوير مختبراته ما يحقق ضبط الجودة في مشاريع الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.



وذكرت أن م.إيمان العمر قامت مؤخرا بوقف استلام وتسليم المراسلات الورقية مع الجهات الخارجية من شركات القطاع الخاص والعمل بنظام ميكنة المراسلات منذ يناير الماضي.