تقديم أكثر من 45 ألف وجبة إفطار وتوزيع «نقصة» رمضان بالتعاون مع شركة «زين» وبنك بوبيان

القراء مشاري العفاسي وأحمد النفيس وفهد واصل وغيرهم يؤمون المصلين خلال الشهر المبارك



أسامة أبو السعود



أكد مدير إدارة مسجد الدولة الكبير علي شداد المطيري اكتمال كل الاستعدادات لاستقبال جموع المصلين والمتهجدين في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى جاهزية المسجد لاستقبال اكثر من 100 ألف مصل ليلة 27 رمضان هذا العام، وتقديم اكثر من 45 ألف وجبة إفطار و15 ألف وجبة سحور و«نقصة» رمضان بالتعاون مع «زين» وبنك بوبيان.



وقال شداد في لقاء مع «الأنباء» إن مسجد الدولة الكبير يتميز بمجموعة من مشاهير القراء في الكويت والعالم الإسلامي منهم القارئ مشاري العفاسي وأحمد النفيس وفهد واصل وغيرهم من القراء المتميزين يؤمون المصلين خلال رمضان، إضافة إلى 20 واعظا وواعظة خلال ليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل.وفيما يلي التفاصيل:نبدأ من استعداداتكم هذا العام لاستقبال شهر رمضان وتوفير الأجواء الإيمانية والروحانية في هذا الشهر المبارك.



٭ في البداية نشكر جريدة «الأنباء» على تلك الجهود المميزة في تغطية أنشطة وفعاليات وزارة الأوقاف وخاصة مسجد الدولة الكبير، فعلى مدار اكثر من 30 عاما تعودنا ولله الحمد في مسجد الدولة الكبير على شرف خدمة بيت الله سبحانه وتعالى، وأيضا خدمة المصلين والوقوف على راحتهم وتقديم كل التسهيلات لتوفير جميع الأجواء الإيمانية والروحانية لخدمة المصلين والمتهجدين خلال شهر رمضان، وخاصة في ليالي العشر الأواخر من الشهر المبارك.



دراسة وتقييم



ولا يخفى عليكم فإن التجهيز لشهر رمضان كل عام يبدأ فور انتهاء رمضان الذي يسبقه، فمثلا هذا العام بدأنا التجهيز للشهر المبارك منذ انتهاء رمضان العام الماضي، حيث نبدأ بدراسة وتقييم الموسم وما هي الملاحظات وذلك في الإدارة الداخلية، ثم بدأنا منذ 3 أشهر تقريبا التجهيزات والمراسلات والإعداد الفعلي والاجتماعات على مستوى الإدارة، وأيضا على مستوى الوزارة من الوكيل والوكيل المساعد للقطاع، وتم اعتماد خطتنا لهذا العام ولله الحمد.



وانطلقنا منذ ما يزيد عن 3 اشهر للتجهيز، وتم التواصل مع الجهات المتعاونة معنا والتي تزيد عن 15 جهة رسمية وغير رسمية من شركائنا من مختلف الجهات والمؤسسات وهم شركاء كل عام تقريبا لخدمة المصلين في مسجد الدولة الكبير.



وماذا عن التنسيق والتعاون مع الجهات المشاركة بهذه الجهود؟



٭ بدأنا الاستعدادات وبالتنسيق مع الجميع ولله الحمد، وخاصة بقراء المسجد الكبير المتميزين وأيضا خدمات الضيافة من وجبات الإفطار والسحور، ففي العام الماضي كان لدينا نوعان من إفطار الصائم، الإفطار على الموائد في الخيمة الكبرى، وأيضا توزيع وجبات الإفطار على الشارع العام.



ومن شركائنا هذا العام أيضا شركة «زين» كداعمة للإفطار في الخيمة الكبرى لتقديم وجبات الإفطار لضيوف المسجد من الجاليات المختلفة والمقيمين على ارض الكويت الغالية، ونرحب بجميع ضيوف مسجد الدولة الكبير خلال شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.



وأيضا سيتم توزيع «نقصة» رمضان من خلال الاخوة في بنك بوبيان كعادتهم السنوية، وسيتم توزيعها على الشارع العام مقابل بورصة الكويت.



ونتوقع أن يستفيد من الإفطار هذا العام ما لا يقل عن 45 ألف مستفيد من وجبات الإفطار المقدمة في المسجد الكبير من الاخوة في شركة زين وبنك بوبيان مشكورين.



قراء المسجد الكبير



وماذا عن قراء المسجد الكبير هذا العام؟



٭ طبعا هناك استعداد كبير من خلال قرائنا المتميزين والذين شاركوا معنا طوال السنوات الماضية، وتم هذا العام إضافة 6 قراء جدد من حفظة كتاب الله كاملا بالقراءات العشر، من الذين شاركوا معنا في صلوات التراويح العام الماضي.



وهذا العام سنصلي صلاة التراويح خلال شهر رمضان كاملا للعام الثاني على التوالي، وسيكون معنا قارئين من الـ 6 قراء الجدد في صلاة القيام هذا العام، بالإضافة إلى قرائنا المعروفين خلال شهر رمضان المبارك في صلاة التراويح.



وسنقوم بنشر جدول القراء في صلاة التراويح والقيام، وجميعهم شباب كويتيون يحيون هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى.



ومن هم هؤلاء القراء، وهل هم معروفون؟



٭ بالتأكيد، قراؤنا دائما متميزون، بفضل الله، منهم القارئ المتميز الشيخ مشاري العفاسي، وأيضا ماجد العنزي وبدر العلي واحمد النفيس وفهد واصل وغيرهم الكثير، فهناك 15 قارئا بمسجد الدولة الكبير لإحياء التراويح والقيام هذا العام إن شاء الله تعالى، وهم من القراء المتميزين على مستوى العالم الإسلامي.



وأيضا لدينا 20 واعظا وواعظة هذا العام تم اختيارهم بالتعاون مع إدارة الثقافة الإسلامية وإدارة التنمية الأسرية حيث يتم اختيار الواعظات، وهناك مشاركة واسعة لدروسهن. أما فيما يخص الوعاظ فإننا نحرص على الجوانب الإيمانية، وأيضا المواضيع التي يتحدثون عنها هي ما يقرأ في الأربع ركعات التالية، حيث يقوم الواعظ بتفسيرها والحديث عنها.



ليلة 27 رمضان



وما أهم الاستعدادات لليلة 27 رمضان هذا العام إن شاء الله؟



٭ في ليلة 27 رمضان العام الماضي كانت جهوزية المسجد الكبير ضيافة واستعدادات 7 نجوم، كما يقولون، لاستقبال 45 ألف متهجد في ليلة 27 رمضان، ووصلنا إلى ما يقارب 75 ألف مصل العام الماضي.



وهذا العام رفعنا جهوزيتنا إلى 50 ألف مصل، ومتوقع هذا العام أن يفوق عدد المصلين والمتهجدين في ليلة 27 رمضان 1445 هجرية ما يقارب الـ 100 ألف مصل، خاصة ان ليلة 27 رمضان ستصادف ليلة جمعة وعطلة رسمية.



ونحن كذلك وضعنا خططا في حال هطول الأمطار، لأن الأجواء ما تزال شتوية، وإن شاء الله اتخذنا كل الاستعدادات لجميع الأمور.



وهنا لا يفوتنا الإشادة بالشركاء الرئيسيين وخاصة جمعية الهلال الأحمر، التي بدأنا معها شراكة قديمة وفعلناها في رمضان الماضي 1444، حيث تولوا أمور المتطوعين وخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات، وللأمانة ابدعوا وتميزوا في ذلك.



وهذا العام أيضا فإن كل ما يخص المتطوعين موكل إلى الهلال الأحمر وهم يقومون بجهود كبيرة معنا في خدمة المصلين، ومعنا أيضا ما بين 15 إلى 17 جهة أخرى لهم جهود كبيرة كوزارة الداخلية التي تقوم بتأمين جميع المصلين خلال الشهر المبارك، ووزارة الاعلام التي تنقل صلوات التراويح والقيام وغيرها من جهات الدولة والجمعيات والبنوك والشركات الداعمة والمتطوعين، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير على جهودهم المتميزة في خدمة المصلين والمتهجدين خلال الشهر المبارك.



الاهتمام بالنشء



هل هناك اهتمام بالنشء والأطفال هذا العام، كعادة مسجد الدولة الكبير؟



٭ نعم فنحن تعودنا في مسجد الدولة الكبير كل عام ونحرص دائما على أن تأتي الأسرة بالكامل إلى مسجد الدولة الكبير من الأب والأم والأبناء للمشاركة في الصلاة، وأيضا حتى لا يفكروا أو يقلقوا على أبنائهم أثناء تواجدهم بالصلاة، حيث خصصنا جزءا من الخيمة الكبرى للنشء، وهناك ألعاب ترفيهية وهدايا للأطفال.



لكن هناك أمهات يصطحبن أطفالا صغارا؟!



٭ نعم هذا الأمر ملاحظ وبكثرة، لذلك قمنا بتخصيص خيمة للأمهات وأبنائهن الرضع في الجهة الجنوبية للمسجد حتى لا يزعجون المصلين داخل المسجد، مع توفير كل الخدمات الكاملة لهم مع الاخوات المسؤولات في المسجد.



ما أهم الأرقام المتوقعة لأعداد المصلين يوميا في صلاة التراويح والقيام إن شاء الله؟



٭ نتوقع بإذن الله ألا يقل عدد المصلين في صلاة القيام بشكل يومي عن 20 ألف مصل في كل ليلة من الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هذا العام، وفي صلاة التراويح لا يقل عن 2000 مصل يوميا.



وجهوزيتنا كاملة لخدمة ما لا يقل عن 50 ألف مصل في ليلة 27 رمضان، وهناك اكثر من 150 متطوعا ولدينا 15 لجنة. وإن شاء الله نتوقع اكثر 5000 مصل يوم العيد بإذن الله، مع ان العام الماضي فاق عدد المصلين يوم عيد الفطر الـ 12 ألف مصل في مسجد الدولة الكبير لأول مرة. وبالنسبة للقراء لدينا 15 قارئا و3 مصححين موجودين يفتحون عليهم إذا حدث أي خطأ أو نسيان وهؤلاء ثابتون، بالإضافة إلى 20 واعظا وواعظة. وكذلك تم تجهيز 16 مصلى موزعة على المسجد بشكل عام، وكما ذكرت أنه تم توفير اكثر من 45 ألف وجبة إفطار، وأيضا 15 ألف وجبة سحور تقدم خلال الشهر المبارك إن شاء الله.





المركز الإعلامي وجهود الإعلام





أشاد علي شداد المطيري بجهود وزارة الإعلام - قطاع التلفزيون، وأيضا قطاع الإذاعة، حيث ينقلون صلاة التراويح وصلاة القيام على مدى 30 يوما نقلا مباشرا وهي جهود كبيرة.



كما أشاد بدور الصحف المحلية وجميع الجهات الإخبارية والمنصات الإلكترونية التي تشارك في التغطية الصحافية لهذا الحدث المهم على مستوى دولة الكويت.